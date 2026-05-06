Без цього не зможуть виїхати: у Раді пропонують зобов'язати хлопців 18–22 років проходити БЗВП

Український парламент не планує знижувати мобілізаційний вік, але, якщо Росія проведе масштабну мобілізацію, то обставини зміняться.

Відтак варто зобов’язати хлопців віком 18–22 років проходити військову підготовку перед виїздом за кордон. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко.

За його словами він підтримує рішення Уряду щодо виїзду молодих хлопців 18–22 років, але має бути одне, "але". Без якого вони не зможуть виїхати за кордон.

"Ці хлопці повинні пройти БЗВП. А вже на БЗВП рекрутери та психологи точно зможуть знайти охочих не за тисячу євро працювати в Польщі. А зараз якраз буде підвищення грошового забезпечення, про що говорив президент. В принципі, можна буде заробляти великі гроші, керуючи НРК, дронами", — каже Горбенко.

Також він сказав, що у Раді немає "політичної волі" знижувати мобілізаційний вік, але це може статися, якщо РФ оголосить мобілізацію.

"Що стосується зниження призовного віку, то у Раді точно немає політичної волі. І, в першу чергу, немає й таких обставин, щоб порушувати це питання. Завдяки технологічному прогресу в армії нашим хлопцям на більшості напрямків уже вдалося зупинити ворога. Тому дійсно має бути причина, коли умовно Росія піде на крок повної мобілізації і призове додатково півмільйона – мільйон військових. Тоді, я думаю, працюватимуть усі гілки влади для обговорення, що потрібно робити і як до цього підготуватися", — заявив Горбенко.

Нагадаємо, що командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов запропонував знизити мобілізаційний вік в Україні до 23 років, а також обмежити виїзд за кордон для чоловіків до 22 років. На його думку, такі кроки можуть стати частиною довгострокової стратегії держави в умовах тривалої війни та допомогти вирішити проблему нестачі особового складу.

Також нардеп Олександр Федієнко заявив, що в Україні можуть переглянути систему відстрочок від мобілізації для окремих категорій студентів. За його словами, держава зараз шукає додатковий мобілізаційний ресурс.