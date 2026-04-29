"Нам потрібні молоді люди": командир запропонував знизити мобілізаційний вік в Україні до 23 років

Командир взводу 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов запропонував знизити мобілізаційний вік в Україні до 23 років, а також обмежити виїзд за кордон для чоловіків до 22 років. На його думку, такі кроки можуть стати частиною довгострокової стратегії держави в умовах тривалої війни та допомогти вирішити проблему нестачі особового складу.

В ефірі "Радіо Свобода" він розповів, що нинішні підходи до мобілізації потребують перегляду з урахуванням реалій затяжної війни та дефіциту піхотних підрозділів.

На його переконання, головною проблемою української армії залишається нестача піхоти, однак зменшити втрати та підвищити ефективність бойових дій можна завдяки активнішому розвитку підрозділів БПЛА та наземних роботизованих систем. Саме технологічні війська, за його словами, можуть частково компенсувати нестачу особового складу на передовій.

"Щоб знизити втрати піхоти, необхідно укомплектовувати підрозділи дронів. І як це робити? Найкраще з цим справляється молодь — з фізичних і фізіологічних причин. Тому навіщо нам такий віковий поріг? Я хочу сказати, що в історії світових воєн такого високого мобілізаційного віку, як в Україні, не було ніде", — пояснив військовий.

Крім того, командир зауважив, що молоді люди краще підходять для роботи з сучасними технологіями, зокрема безпілотними системами, адже швидше навчаються та легше опановують складне обладнання. Тому, на його переконання, доцільно залучати їх до таких підрозділів після завершення освіти.

"Але чому до 25? Людина у 22–23 роки вже зазвичай завершує навчання, якщо вона його проходить. Після цього вона має захищати свою країну. І нам потрібні ці молоді люди у високотехнологічних підрозділах із сучасним озброєнням, де вони зможуть отримувати знання, компетенції та кваліфікацію, а також поступово набувати бойового досвіду і воювати з відносно меншими втратами", — зазначив він.

Також відповідаючи на запитання журналістки, він розкритикував чинне правило щодо можливості виїзду за кордон для чоловіків до 22 років, назвавши його недостатньо обґрунтованим в умовах війни. На його думку, повноліття має передбачати не лише права, а й обов’язок щодо захисту держави.

"Я б просто скасував ці недолугі рішення щодо виїзду до 22 років. Це голий популізм, за яким немає жодного розрахунку і повне ігнорування реальності", — сказав Бутусов.

Він уточнив, що залучення молоді до війська має відбуватися поступово — через контрактну службу та навчання у спеціалізованих підрозділах. Як приклад він навів роботу в підрозділах БПЛА, де новобранці проходять підготовку, поступово отримують досвід і виконують більш відповідальні завдання, що дозволяє підвищити боєздатність підрозділів і зменшити навантаження на піхоту.

"У мене в підрозділі є група молодих людей, переважно дівчата, які прийшли до армії за контрактом 18–24. Вони служать у підрозділі БПЛА. Ми їх навчаємо, виховуємо, і ніхто одразу не відправляє їх на найнебезпечніші ділянки. Усі розуміють, що це люди з невеликим життєвим і бойовим досвідом. Ми поступово їх готуємо", — розповів він в ефірі.

Варто зауважити, що у Верховній Раді наразі не існує жодних зареєстрованих законопроєктів про зниження мобілізаційного віку. Депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський зауважив, що це питання не розглядають, адже є "чітка позиція президента та парламенту".

Крім того, Фокус писав, що колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон пропонував знизити мобілізаційний вік в Україні з 25 до 18 років.