Україні потрібно знизити призовний вік до 18 років, — ексрадник Трампа (відео)

Знизити мобілізаційний вік з 25 до 18 років в Україні пропонує Джон Болтон, колишній радник американського президента Дональда Трампа з національної безпеки.

Він назвав це "порадою друга" в інтерв'ю телеканалу France 24.

"І я думаю — це порада від друга — я думаю, що їм (Україні, — прим. ред.) потрібно знизити мобілізаційний вік із 25 до 18 років, щоб отримати більше сил на полі бою і переконатися, що країна загалом несе рівний тягар цієї війни", — заявив політик.

Також американець висловився з приводу проведення виборів президента України, на яких наполягає Білий дім, і особливо — про проведення голосування на тимчасово окупованих територіях. Він сумнівається, що це можливо наразі.

"Я вважаю, що Україна, як і Велика Британія під час Другої світової війни, має дуже вагомі аргументи. Неможливо проводити вибори під час війни, особливо у випадку України, коли іноземний загарбник окупує 20% території твоєї країни. Якщо бути справедливим, то і в Росії теж мають бути вільні та чесні вибори. Ми знаємо, що цього не станеться", — наголосив Болтон, додавши, що, може, це реально на тих територіях, що не окуповані росіянами

Не оминув він і тему корупції в Україні. Політик підкреслив, що це питання має "політичний вимір і використовується як привід для відмови в допомозі".

Болтон зазначив, що Україна має докласти більше зусиль для того, щоб продемонструвати реальну боротьбу з корупцією.

Про необхідність зниження мобілізаційного віку в Україні раніше говорив ще один ексрадник Трампа з нацбезпеки Майк Волц:

"Зараз призовний вік (draft age) — 26 років, а не 18 (Закон України від 18 травня 2024 року передбачає зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років — ред.)", — стверджував Волц, додавши, що таким чином можна отримати "сотні тисяч нових солдатів".

"Коли ми багато чуємо про проблеми з моральним духом... дивіться, якщо українці просять весь світ пожертвувати всім заради демократії, вони теж повинні все зробити заради демократії. Вони, безумовно, мужньо билися і зайняли дуже благородну і жорстку позицію, але ми повинні бачити, що ці проблеми з нестачею особового складу вирішуються", — заявляв він.

Однак військовий аналітик Дмитро Снєгирьов переконаний, що не потрібно знижувати мобілізаційний вік, оскільки подібні заяви партнерів — це елемент політичного тиску на Україну. Він зазначив, що після торішньої заяви президента Зеленського про те, що Україна зберегла суб'єктність у питанні зниження мобілізаційного віку, адже йдеться про генофонд держави, з'явилося повідомлення Джона Кірбі, координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США. Він теж наполягав на зниженні мобілізаційного віку.

Зі свого боку ексголовнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко говорив, що Україні рано чи пізно доведеться розв'язати питання зі зниженням мобілізаційного віку і загалом змінити підхід до мобілізації, зокрема й залучення до бойових дій працівників силових структур.

А ось нардеп Федір Веніславський не бачить передумов для зниження призовного віку в Україні.