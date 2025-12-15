Украине нужно снизить призывной возраст до 18 лет, – экс-советник Трампа (видео)

Снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет в Украине предлагает Джон Болтон, бывший советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности.

Он назвал это "советом друга" в интервью телеканалу France 24.

"И я думаю — это совет от друга — я думаю, что им (Украине, – прим. ред) нужно снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше сил на поле боя и убедиться, что страна в целом несет равное бремя этой войны", – заявил политик.

Также американец высказался по поводу проведения выборов президента Украины, на которых настаивает Белый дом, и особенно – о проведении голосования на временно оккупированных территориях. Он сомневается, что это возможно на данный момент.

"Я считаю, что Украина, как и Великобритания во время Второй мировой войны, имеет очень веские аргументы. Невозможно проводить выборы во время войны, особенно в случае Украины, когда иностранный захватчик оккупирует 20% территории твоей страны. Если быть справедливым, то и в России тоже должны быть свободные и честные выборы. Мы знаем, что этого не произойдет", – подчеркнул Болтон, доьавив, что, может, это реально на тех территориях, что не оккупированы россиянами

Не обошел он и тему коррупции в Украине. Политик подчеркнул, что этот вопрос имеет "политическое измерение и используется как повод для отказа в помощи".

Болтон отметил, что Украина должна приложить больше усилий для того, чтобы продемонстрировать реальную борьбу с коррупцией.

О необходимости снижения мобилизационного возраста в Украине ранее говорил еще один экс-советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц:

"Сейчас призывной возраст (draft age) — 26 лет, а не 18 (Закон Украины от 18 мая 2024 года предусматривает снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет — ред.)", — утверждал Уолц, добавив, что таким образом можно получить "сотни тысяч новых солдат".

"Когда мы много слышим о проблемах с моральным духом… смотрите, если украинцы просят весь мир пожертвовать всем ради демократии, они тоже должны все сделать ради демократии. Они определенно мужественно сражались и заняли очень благородную и жесткую позицию, но мы должны видеть, что эти проблемы с недостатком личного состава решаются", – заявлял он.

Однако военный аналитик Дмитрий Снегирев убежден, что не нужно снижать мобилизационный возраст, поскольку подобные заявления партнеров — это элемент политического давления на Украину. Он отметил, что после заявления президента Зеленского в прошлом году о том, что Украина сохранила субъектность в вопросе снижения мобилизационного возраста, ведь речь идет о генофонде государства, появилось сообщение Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США. Он тоже настаивал на снижении мобилизационного возраста.

В свою очередь экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко говорил, что Украине рано или поздно придется решить вопрос со снижением мобилизационного возраста и в целом изменить подход к мобилизации, в том числе и привлечение к боевым действиям работников силовых структур.

А вот нардеп Федор Вениславский не видит предпосылок для снижения призывного возраста в Украине.