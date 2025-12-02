Снижение мобилизационного возраста: Вениславский рассказал, будет ли в Украине призыв до 25 лет

Нардеп Федор Вениславский не видит предпосылок для снижения призывного возраста в Украине. Также он считает, что украинцы, которые воспользовались разрешением Кабмина на выезд за границу до 22 лет, после перемирия вернутся домой.

Вероятность снижения мобилизационного возраста в Украине народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский прокомментировал в интервью "Телеграфу", опубликованном 2 декабря. Журналисты привели статистику по выезду 100 тысяч украинских молодых мужчин после постановления Кабинета министров о разрешении на пересечение границы для 18-22-летних, и нардеп ответил, что не считает такое решение ошибкой.

"У меня нет статистики, сколько людей выехало. Но здесь надо понимать, что те, кто хотел покинуть территорию Украины, искали противозаконные, нелегальные способы. И здесь вопрос был, наверное, о миллионах, или даже сотнях миллионов долларов теневого коррупционного оборота", — отметил Вениславский.

По его словам, постановление Кабмина должно минимизировать коррупцию на границе, ведь предложение находится, когда есть спрос.

По мнению Федора Вениславского, война закончится в ближайшей перспективе, и после этого нужно будет отстраивать Украину.

"И те люди, которые получают образование за рубежом, они все равно вернутся. И молодые люди мужского пола также вернутся, как только наступит мир, — сказал парламентарий.

Он добавил, что не видит смысла запрещать выезд из страны молодым украинцам до 22 лет, поскольку до 25-ти они все равно не будут подлежать мобилизации.

"Если они не могут быть призваны по мобилизации, а к снижению мобилизационного возраста у нас точно нет политической воли (ни у президента, ни у парламента), то зачем людей ограничивать? Например, в возможности получать образование, или же иным образом себя реализовать за границей, а после войны они вернутся", — пояснил свое мнение нардеп.

Напомним, Федор Вениславский также говорил, что после завершения войны в Украине женщины должны быть готовы к новому нападению РФ и проходить военную подготовку, как и военнообязанные мужчины.

Также нардеп Федор Вениславский назвал сроки окончания войны. По его мнению, российско-украинская война не продлится годами и должна закончиться если не до конца 2025-го, то весной следующего года или в краткосрочной перспективе.