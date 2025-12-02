Вениславский назвал сроки окончания войны: "Все к этому идет"

Нардеп от "Слуги народа" отметил, что во всех мирных планах нет четких пунктов касательно гарантий безопасности для Украины. По мнению Вениславского, гарантии должны иметь не декларативный, а юридически обязывающий характер.

Свой прогноз от сентября парламентарий не меняет. По его мнению, боевые действия завершатся если не к концу года, то весной или в краткосрочной перспективе, но война не будет продолжаться годами. Об этом депутат Федор Вениславский рассказал в интервью "Телеграфу".

Комментируя итоги переговоров в Женеве, он, со ссылкой на представителей от Украины, отметил, что наиболее важные интересы государства отстояли, и на них согласились как европейские, так и американские партнеры.

"Сейчас, я так понимаю, мирный процесс находится на той стадии, когда наработанный алгоритм и пункты, уже согласованные с партнерами, должны теперь быть согласованы Уиткоффом в Москве. После этого будем иметь какую-то обратную связь и понимать, готова ли Москва или не готова в целом к ​​миру", – подчеркнул депутат.

Он особенно отметил, что усилия и реакция украинских политиков на мирный план четко дает понять, что наша страна готова к миру.

"То, что мы ездили в Женеву, соглашались на какие-то не очень приятные для нас пункты, а другие отстаивали, свидетельствует, что Украина готова подписывать мирный план. Сейчас будет мяч на поле России и для нас будет это маркером", – объяснил он.

Вениславский указывает на тот момент, что, учитывая заявления Путина, Россия от своих максималистских целей по получению полного контроля над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями не отказалась и хочет признания этих территорий своими на международном уровне.

"Для нас это неприемлемо. И поэтому, я думаю, что произойдет более трезвый процесс переговоров, где будут согласовываться позиции, которые для Украины приемлемы, а какие нет. Де-факто, мы понимаем, что на сегодняшний день нет возможности отвоевать оккупированные территории. Поэтому мы должны признать, что эти территории, наверное, на время останутся временно оккупированными", – продолжил политик.

Собеседник издания согласился с тем, что во всех мирных планах нет четких пунктов касательно гарантий безопасности для Украины. Он уверен, что они должны быть обязательно и носить не декларативный, а юридически обязывающий характер.

В сентябре Вениславский говорил СМИ, что война идет к завершению, и, возможно, это произойдет уже к концу 2025 или в феврале 2026 года. Сейчас он думает так же.

"Свой политический прогноз и мнение я не изменил. Более того, то, что произошло: ультиматум и попытка быстро достичь какого-то результата, подтверждает, что я прав. Если уж такие действия происходят, то это свидетельствует о том, что наши американские партнеры хотят приложить максимум усилий, чтобы остановить войну. Я об этом говорил еще в сентябре, что как только состоится встреча президентов Украины и США, а затем Украины, США и наших европейских партнеров, то время завершения войны можно будет вычислять, наверное, неделями, а не месяцами. И я думаю, что все равно к этому все идет", – подчеркнул он.

Парламентарий убежден, что кровопролитие прекратится:

"Возможно, это будет не так быстро, не в этом году (хотя я этого не исключаю, ведь у нас есть еще декабрь) или это будет в феврале, марте. Но это точно краткосрочная, а не долгосрочная перспектива. Война не будет точно продолжаться годами".

Ранее он заявлял, что украинское общество должно избавиться от иллюзий, что после вероятного подписания мирных соглашений с Россией угроза исчезнет навсегда. Поэтому главным предохранителем от новой агрессии РФ должна стать тотальная подготовка всего населения, включая женщин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский озвучил ключевые условия мира.