Веніславський назвав терміни закінчення війни: "Все до цього йде"

Нардеп від "Слуги народу" зазначив, що в усіх мирних планах немає чітких пунктів щодо гарантій безпеки для України. На думку Веніславського, гарантії повинні мати не декларативний, а юридично зобов'язуючий характер.

Свій прогноз від вересня парламентарій не змінює. На його думку, бойові дії завершаться якщо не до кінця року, то навесні або в короткостроковій перспективі, але війна не триватиме роками. Про це депутат Федір Веніславський розповів в інтерв'ю "Телеграфу".

Коментуючи підсумки переговорів у Женеві, він, із посиланням на представників від України, зазначив, що найважливіші інтереси держави відстояли, і на них погодилися як європейські, так і американські партнери.

"Зараз, я так розумію, мирний процес перебуває на тій стадії, коли напрацьований алгоритм і пункти, які вже узгоджені з партнерами, мають тепер бути узгоджені Віткоффом у Москві. Після цього матимемо якийсь зворотний зв'язок і розумітимемо, готова Москва чи не готова загалом до миру", — наголосив депутат.

Він особливо наголосив, що зусилля та реакція українських політиків на мирний план чітко дає зрозуміти, що наша країна готова до миру.

"Те, що ми їздили до Женеви, погоджувалися на якісь не дуже приємні для нас пункти, а інші відстоювали, свідчить, що Україна готова підписувати мирний план. Зараз буде м'яч на полі Росії і для нас буде це маркером", — пояснив він.

Веніславський вказує на той момент, що, з огляду на заяви Путіна, Росія від своїх максималістських цілей щодо отримання повного контролю над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями не відмовилася і хоче визнання цих територій своїми на міжнародному рівні.

"Для нас це неприйнятно. І тому, я думаю, що відбудеться більш тверезий процес переговорів, де будуть узгоджуватися позиції, які для України прийнятні, а які ні. Де-факто, ми розуміємо, що на сьогоднішній день немає можливості відвоювати окуповані території. Тому ми повинні визнати, що ці території, напевно, на певний час залишаться тимчасово окупованими", — продовжив політик.

Співрозмовник видання погодився з тим, що в усіх мирних планах немає чітких пунктів щодо гарантій безпеки для України. Він упевнений, що вони мають бути обов'язково і носити не декларативний, а юридично зобов'язуючий характер.

У вересні Веніславський говорив ЗМІ, що війна йде до завершення, і, можливо, це станеться вже до кінця 2025 або в лютому 2026 року. Зараз він думає так само.

"Свій політичний прогноз і думку я не змінив. Ба більше, те, що сталося: ультиматум і спроба швидко досягти якогось результату, підтверджує, що я маю рацію. Якщо вже такі дії відбуваються, то це свідчить про те, що наші американські партнери хочуть докласти максимум зусиль, щоб зупинити війну. Я про це говорив ще у вересні, що щойно відбудеться зустріч президентів України і США, а потім України, США і наших європейських партнерів, то час завершення війни можна буде обчислювати, напевно, тижнями, а не місяцями. І я думаю, що все одно до цього все йде", — наголосив він.

Парламентарій переконаний, що кровопролиття припиниться:

"Можливо, це буде не так швидко, не цього року (хоча я цього не виключаю, адже в нас є ще грудень) або це буде в лютому, березні. Але це точно короткострокова, а не довгострокова перспектива. Війна точно не триватиме роками".

Раніше він заявляв, що українське суспільство повинно позбутися ілюзій, що після ймовірного підписання мирних угод з Росією загроза зникне назавжди. Тому головним запобіжником від нової агресії РФ має стати тотальна підготовка всього населення, включно з жінками.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський озвучив ключові умови миру.