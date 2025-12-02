Женщины должны быть готовы: Вениславский о тотальной военной подготовке украинцев

Даже после завершения горячей фазы войны и вероятного прекращения боевых действий в 2025 году, Украина не сможет позволить себе расслабиться. Главным предохранителем от новой агрессии РФ должна стать тотальная подготовка всего населения, включая женщин.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По словам нардепа, украинское общество должно избавиться от иллюзий, что после вероятного подписания мирных соглашений с Россией угроза исчезнет навсегда. Географическое соседство со страной-агрессором диктует новые условия существования, где каждый гражданин — это потенциальный защитник.

Вениславский отметил, что после войны Украина обязана перейти к концепции "вооруженной нации". Это означает, что военная подготовка должна стать обязательным этапом жизни для абсолютного большинства граждан, независимо от пола.

"Нам нужно смотреть на послевоенную ситуацию, когда мы должны готовить весь наш народ к сопротивлению. Должны быть готовы, что рано или поздно у РФ снова может возникнуть желание напасть на Украину", — отметил Вениславский.

Он предположил, что война с Россией не продлится годами в нынешнем формате, и 2025 год может стать решающим. Однако именно завершение активных боевых действий должно стать сигналом к началу масштабного развития новой оборонной архитектуры.

Поэтому после войны, когда будет заключен мирный договор (в том или ином формате), по мнению нардепа, "мы должны думать, как все население привлечь к национальному сопротивлению, военной подготовке".

"Поэтому, я думаю, что в будущем и женщины, и мужчины должны быть готовы к защите Отечества", -заявил он, но подчеркнул, что речь идет не о мобилизации женщин, а о системной подготовке резерва.

"На сегодняшний день в комитете нет ни одного законопроекта, который был бы направлен на принудительную мобилизацию женщин. В этом плане ничего не меняется, и, я не думаю, что в ближайшее время что-то будет меняться", — говорит Вениславский.

Напомним, о том, что война в Украине идет к завершению, Вениславский говорил еще в сентябре. Тогда он отмечал "начинаются определенные политические действия в тех или иных политических силах".

А член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский сообщал, что сейчас о мобилизации украинок речь не идет, но решение о расширении мобилизации женщин будет принято оперативно при необходимости.