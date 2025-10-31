В Раде заговорили о мобилизации женщин: что известно на данный момент

Тема мобилизации женщин в армию периодически всплывает в медийном пространстве Украины, а сейчас она снова на слуху. При том, что механизм привлечения женщин в ВСУ существует и работает, на данный момент это не является срочным вопросом.

Решение о расширении мобилизации женщин будет принято оперативно при необходимости, заявил в интервью "Телеграфу" член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский.

"Эта тема постоянно в поле зрения депутатов. Но у нас сейчас процедура [мобилизации женщин] есть — кто хочет воевать, пойдет. Насколько я понимаю атмосферу в комитете, этот вопрос не стоит на повестке дня. Пусть женщины занимаются тем, чем нужно. Женщины заменили бы много мужчин. Есть специальности, где женщины могли бы заменить парней. Мы отслеживаем ситуацию и когда будет актуально, будем быстро принимать решения", — объяснил парламентарий.

Он еще раз подчеркнул, что при необходимости парламент и правительство готовы оперативно реагировать на изменения в ситуации и принимать соответствующие решения по мобилизации и ротации персонала.

Женщины в армии: какая ситуация сегодня

По данным Минобороны Украины, оо состоянию на 1 января 2025 года в Вооруженных силах Украины (ВСУ) военную службу проходили более 70 тысяч женщин, 5 500 из которых — на передовой.

Фото: Минобороны Украины

В оборонном ведомстве подчеркивают, что женщины в ВСУ имеют равные с мужчинами права в плане назначения на должности, карьеры и получения новых званий.

Вместе с тем для них предусмотрены дополнительные социальные гарантии:

Отдельные помещения для размещения в полевых условиях — в палатках (до 6 человек) или в специальных зданиях.

для размещения в полевых условиях — в палатках (до 6 человек) или в специальных зданиях. Ограничения по нагрузкам — женщины не вовлекаются в опасные работы и поднимают не более 10 кг дважды в час или 7 кг постоянно.

— женщины не вовлекаются в опасные работы и поднимают не более 10 кг дважды в час или 7 кг постоянно. Право на увольнение — беременность является основанием для увольнения с военной службы по собственному желанию, независимо от военного положения.

— беременность является основанием для увольнения с военной службы по собственному желанию, независимо от военного положения. Отпуска — 126 дней в связи с беременностью и родами, а также дополнительные дни по уходу за ребенком.

Мобилизация женщин: когда на учет ставят в обязательном порядке

Мобилизация женщин в Украине происходит исключительно добровольно. Желающие подписать контракт женщины должны будут служить до конца войны или подписания закона о демобилизации.

Если украинка уже подписала согласие на мобилизацию или контракт с армией, уволиться просто по желанию она не сможет.

Основаниями для увольнения считаются:

непригодность по состоянию здоровья;

достижение пенсионного возраста;

получение инвалидности;

попадание в плен;

заключение в тюрьму;

семейные обстоятельства.

Что касается обязательной постановки женщин на учет, то, согласно действующему законодательству, с 1 октября 2023 года на воинский учет должны становиться только медики (врачи всех специальностей, медсестры, фармацевты, стоматологи) и те, кто учился на военной кафедре.

30 июля представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что были внесены изменения в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, согласно которым предусмотрена автоматическая постановка на учет женщин от 25 лет с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия.

Мобилизация женщин: на какие вакансии можно рассчитывать

Женщины могут занимать как тыловые, так и боевые должности в Вооруженных Силах Украины, равно с мужчинами.

Главное отличие от трудоустройства в гражданскую компанию, учреждение или предприятие — это наличие обязательной базовой общевойсковой подготовки. Курс БОВП длится от 30 до 49 суток в зависимости от степени годности кандидата на военную службу.

Центр рекрутинга сил ТрО ВСУ перечислил основные вакансии, которые доступны для женщин в армии.

бухгалтер;

деловод;

медик;

медицинская сестра или фельдшер;

повар;

IT-специалист;

психолог;

юрист и другие.

Также есть перечень профессий более "боевого" характера:

оператор БПЛА (различных видов дронов — от fpv до "большого крыла");

аэроразведчик;

оператор радиолокационной станции;

боевой медик;

оператор РЭБ и т.д.

