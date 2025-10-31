Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Усиление мобилизации в Украине

В Раде заговорили о мобилизации женщин: что известно на данный момент

Мобилизация женщин в ВСУ — что известно
Женщины могут мобилизоваться в ВСУ только на добровольной основе | Фото: Вечерний Киев

Тема мобилизации женщин в армию периодически всплывает в медийном пространстве Украины, а сейчас она снова на слуху. При том, что механизм привлечения женщин в ВСУ существует и работает, на данный момент это не является срочным вопросом.

Решение о расширении мобилизации женщин будет принято оперативно при необходимости, заявил в интервью "Телеграфу" член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский.

"Эта тема постоянно в поле зрения депутатов. Но у нас сейчас процедура [мобилизации женщин] есть — кто хочет воевать, пойдет. Насколько я понимаю атмосферу в комитете, этот вопрос не стоит на повестке дня. Пусть женщины занимаются тем, чем нужно. Женщины заменили бы много мужчин. Есть специальности, где женщины могли бы заменить парней. Мы отслеживаем ситуацию и когда будет актуально, будем быстро принимать решения", — объяснил парламентарий.

Відео дня

Он еще раз подчеркнул, что при необходимости парламент и правительство готовы оперативно реагировать на изменения в ситуации и принимать соответствующие решения по мобилизации и ротации персонала.

Женщины в армии: какая ситуация сегодня

По данным Минобороны Украины, оо состоянию на 1 января 2025 года в Вооруженных силах Украины (ВСУ) военную службу проходили более 70 тысяч женщин, 5 500 из которых — на передовой.

Фото: Минобороны Украины

В оборонном ведомстве подчеркивают, что женщины в ВСУ имеют равные с мужчинами права в плане назначения на должности, карьеры и получения новых званий.

Вместе с тем для них предусмотрены дополнительные социальные гарантии:

  • Отдельные помещения для размещения в полевых условиях — в палатках (до 6 человек) или в специальных зданиях.
  • Ограничения по нагрузкам — женщины не вовлекаются в опасные работы и поднимают не более 10 кг дважды в час или 7 кг постоянно.
  • Право на увольнение — беременность является основанием для увольнения с военной службы по собственному желанию, независимо от военного положения.
  • Отпуска — 126 дней в связи с беременностью и родами, а также дополнительные дни по уходу за ребенком.

Мобилизация женщин: когда на учет ставят в обязательном порядке

Мобилизация женщин в Украине происходит исключительно добровольно. Желающие подписать контракт женщины должны будут служить до конца войны или подписания закона о демобилизации.

Если украинка уже подписала согласие на мобилизацию или контракт с армией, уволиться просто по желанию она не сможет.

Основаниями для увольнения считаются:

  • непригодность по состоянию здоровья;
  • достижение пенсионного возраста;
  • получение инвалидности;
  • попадание в плен;
  • заключение в тюрьму;
  • семейные обстоятельства.

Что касается обязательной постановки женщин на учет, то, согласно действующему законодательству, с 1 октября 2023 года на воинский учет должны становиться только медики (врачи всех специальностей, медсестры, фармацевты, стоматологи) и те, кто учился на военной кафедре.

30 июля представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что были внесены изменения в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, согласно которым предусмотрена автоматическая постановка на учет женщин от 25 лет с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия.

Мобилизация женщин: на какие вакансии можно рассчитывать

Женщины могут занимать как тыловые, так и боевые должности в Вооруженных Силах Украины, равно с мужчинами.

Главное отличие от трудоустройства в гражданскую компанию, учреждение или предприятие — это наличие обязательной базовой общевойсковой подготовки. Курс БОВП длится от 30 до 49 суток в зависимости от степени годности кандидата на военную службу.

Центр рекрутинга сил ТрО ВСУ перечислил основные вакансии, которые доступны для женщин в армии.

  • бухгалтер;
  • деловод;
  • медик;
  • медицинская сестра или фельдшер;
  • повар;
  • IT-специалист;
  • психолог;
  • юрист и другие.

Также есть перечень профессий более "боевого" характера:

  • оператор БПЛА (различных видов дронов — от fpv до "большого крыла");
  • аэроразведчик;
  • оператор радиолокационной станции;
  • боевой медик;
  • оператор РЭБ и т.д.

Ранее адвокат Святослав Михайлов опубликовал "хорошую и плохую" новости относительно подачи заявлений на отсрочку через ЦПАУ. По его словам, у части украинцев могут возникнуть проблемы с оформлением отсрочки от мобилизации с 1 ноября.

Также сообщалось, что в Украине готовится единый законопроект об ужесточении наказания для уклонистов и тех, кто ушел из СОЧ. По ее словам, арестом счетов и имущества изменения не будут ограничиваться.