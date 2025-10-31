У Раді заговорили про мобілізацію жінок: що відомо наразі

Тема мобілізації жінок в армію періодично спливає в медійному просторі України, а зараз вона знову на слуху. При тому, що механізм залучення жінок до ЗСУ існує і працює, наразі це не є терміновим питанням.

Рішення про розширення мобілізації жінок буде ухвалено оперативно за необхідності, заявив в інтерв'ю "Телеграфу" член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський.

"Ця тема постійно в полі зору депутатів. Але в нас зараз процедура [мобілізації жінок] є — хто хоче воювати, піде. Наскільки я розумію атмосферу в комітеті, це питання не стоїть на порядку денному. Нехай жінки займаються тим, чим потрібно. Жінки замінили б багато чоловіків. Є спеціальності, де жінки могли б замінити хлопців. Ми відстежуємо ситуацію і коли буде актуально, будемо швидко ухвалювати рішення", — пояснив парламентарій.

Відео дня

Він ще раз наголосив, що за необхідності парламент і уряд готові оперативно реагувати на зміни в ситуації та ухвалювати відповідні рішення щодо мобілізації та ротації персоналу.

Жінки в армії: яка ситуація сьогодні

За даними Міноборони України, станом на 1 січня 2025 року у Збройних силах України (ЗСУ) військову службу проходило понад 70 тисяч жінок, 5 500 з яких — на передовій.

Фото: Міноборони України

В оборонному відомстві підкреслюють, що жінки в ЗСУ мають рівні з чоловіками права щодо призначення на посади, кар'єри та отримання нових звань.

Водночас для них передбачено додаткові соціальні гарантії:

Окремі приміщення для розміщення в польових умовах — у наметах (до 6 осіб) або в спеціальних будівлях.

для розміщення в польових умовах — у наметах (до 6 осіб) або в спеціальних будівлях. Обмеження щодо навантажень — жінки не залучаються до небезпечних робіт і піднімають не більше 10 кг двічі на годину або 7 кг постійно.

— жінки не залучаються до небезпечних робіт і піднімають не більше 10 кг двічі на годину або 7 кг постійно. Право на звільнення — вагітність є підставою для звільнення з військової служби за власним бажанням, незалежно від воєнного стану.

— вагітність є підставою для звільнення з військової служби за власним бажанням, незалежно від воєнного стану. Відпустки — 126 днів у зв'язку з вагітністю та пологами, а також додаткові дні по догляду за дитиною.

Мобілізація жінок: коли на облік ставлять в обов'язковому порядку

Мобілізація жінок в Україні відбувається виключно добровільно. Жінки, які бажають підписати контракт, повинні будуть служити до кінця війни або підписання закону про демобілізацію.

Якщо українка вже підписала згоду на мобілізацію або контракт з армією, звільнитися просто за бажанням вона не зможе.

Підставами для звільнення вважаються:

непридатність за станом здоров'я;

досягнення пенсійного віку;

отримання інвалідності;

потрапляння в полон;

ув'язнення до в'язниці;

сімейні обставини.

Щодо обов'язкового взяття жінок на облік, то, згідно з чинним законодавством, з 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають ставати тільки медики (лікарі всіх спеціальностей, медсестри, фармацевти, стоматологи) і ті, хто навчався на військовій кафедрі.

30 липня представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що було внесено зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, згідно з якими передбачено автоматичне взяття на облік жінок віком від 25 років із медичною або фармацевтичною освітою без їхньої особистої присутності.

Мобілізація жінок: на які вакансії можна розраховувати

Жінки можуть обіймати як тилові, так і бойові посади у Збройних силах України, нарівні з чоловіками.

Головна відмінність від працевлаштування в цивільну компанію, установу чи підприємство — це наявність обов'язкової базової загальновійськової підготовки. Курс БЗЗВП триває від 30 до 49 діб залежно від ступеня придатності кандидата на військову службу.

Центр рекрутингу сил ТрО ЗСУ перерахував основні вакансії, які доступні для жінок в армії.

бухгалтер;

діловод;

медик;

медична сестра або фельдшер;

кухар;

IT-фахівець;

психолог;

юрист та інші.

Також є перелік професій більш "бойового" характеру:

оператор БпЛА (різних видів дронів — від fpv до "великого крила");

аеророзвідник;

оператор радіолокаційної станції;

бойовий медик;

оператор РЕБ тощо.

Раніше адвокат Святослав Михайлов опублікував "хорошу і погану" новини щодо подання заяв на відстрочку через ЦНАП. За його словами, у частини українців можуть виникнути проблеми з оформленням відстрочки від мобілізації з 1 листопада.

Також повідомлялося, що в Україні готують єдиний законопроєкт про посилення покарання для ухилянтів і тих, хто пішов із СЗЧ. За її словами, арештом рахунків і майна зміни не обмежуватимуться.