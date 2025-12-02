Жінки мають бути готові: Веніславський про тотальну військову підготовку українців

Навіть після завершення гарячої фази війни та ймовірного припинення бойових дій у 2025 році, Україна не зможе дозволити собі розслабитися. Головним запобіжником від нової агресії РФ має стати тотальна підготовка всього населення, включаючи жінок.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За словами нардепа, українське суспільство має позбутися ілюзій, що після ймовірного підписання мирних угод із Росією загроза зникне назавжди. Географічне сусідство з країною-агресором диктує нові умови існування, де кожен громадянин — це потенційний захисник.

Веніславський наголосив, що після війни Україна зобов'язана перейти до концепції "озброєної нації". Це означає, що військовий вишкіл має стати обов'язковим етапом життя для абсолютної більшості громадян, незалежно від статі.

"Нам потрібно дивитися на післявоєнну ситуацію, коли ми маємо готувати весь наш народ до спротиву. Маємо бути готові, що рано чи пізно у РФ знову може виникнути бажання напасти на Україну", — зауважив Веніславський.

Він припустив, що війна з Росією не триватиме роками в нинішньому форматі, і 2025 рік може стати вирішальним. Однак саме завершення активних бойових дій має стати сигналом до початку масштабної розбудови нової оборонної архітектури.

Тому після війни, коли буде укладено мирний договір (в тому чи іншому форматі), на думку нардепа, "ми маємо думати, як все населення залучити до національного спротиву, військової підготовки".

"Тому, я думаю, що в майбутньому і жінки, і чоловіки мають бути готові до захисту Вітчизни", -заявив він, але наголосив, що йдеться не про мобілізацію жінок, а про системну підготовку резерву.

"На сьогодні в комітеті немає жодного законопроєкту, який був би спрямований на примусову мобілізацію жінок. В цьому плані нічого не змінюється, і, я не думаю, що найближчим часом щось буде мінятися", — каже Веніславський.

Нагадаємо, про те, що війна в Україні йде до завершення, Веніславський говорив ще у вересні. Тоді він наголошував "починаються певні політичні дії в тих чи інших політичних силах".

А член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський повідомляв, що наразі про мобілізацію українок не йдеться, але рішення про розширення мобілізації жінок буде ухвалено оперативно за необхідності.