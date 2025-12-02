Зниження мобілізаційного віку: Веніславський розповів, чи буде в Україні призов до 25 років

Нардеп Федір Веніславський не бачить передумов для зниження призовного віку в Україні. Також він вважає, що українці, які скористалися дозволом Кабміну на виїзд за кордон до 22 років, після перемир'я повернуться додому.

Імовірність зниження мобілізаційного віку в Україні народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський прокоментував в інтерв'ю "Телеграфу", опублікованому 2 грудня. Журналісти навели статистику щодо виїзду 100 тисяч українських молодих чоловіків після постанови Кабінету міністрів про дозвіл на перетин кордону для 18-22-річних, та нардеп відповів, що не вважає таке рішення помилкою.

"У мене немає статистики, скільки людей виїхало. Але тут треба розуміти, що ті, хто хотів залишити територію України, шукали протизаконні, нелегальні способи. І тут питання було, напевне, про мільйони, чи навіть сотні мільйонів доларів тіньового корупційного обороту", — зазначив Веніславський.

За його словами, постанова Кабміну повинна мінімізувати корупцію на кордоні, адже пропозиція знаходиться, коли є попит.

На думку Федора Веніславського, війна закінчиться в найближчій перспективі, і після цього потрібно буде відбудовувати Україну.

"І ті люди, які здобувають освіту за кордоном, вони все одно повернуться. І молоді люди чоловічої статі також повернуться, як тільки настане мир, — сказав парламентар.

Він додав, що не бачить сенсу забороняти виїзд з країни молодим українцям до 22 років, оскільки до 25-ти вони все одно не підлягатимуть мобілізації.

"Якщо вони не можуть бути призвані по мобілізації, а до зниження мобілізаційного віку у нас точно немає політичної волі (ні у президента, ні у парламенту), то навіщо людей обмежувати? Наприклад, в можливості здобувати освіту, або ж іншим чином себе реалізувати за кордоном, а після війни вони повернуться", — пояснив свою думку нардеп.

Нагадаємо, Федір Веніславський також казав, що після завершення війни в Україні жінки мають бути готові до нового нападу РФ та проходити військовий вишкіл, як і військовозобов'язані чоловіки.

Також нардеп Федір Веніславський назвав терміни закінчення війни. На його думку, російсько-українська війна не триватиме роками та повинна закінчитися якщо не до кінця 2025-го, то навесні наступного року чи в короткостроковій перспективі.