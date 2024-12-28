Украине придется прийти к снижению мобилизационного возраста, — экс-глава ВСУ Муженко (видео)

Виктор Муженко предлагает альтернативные решения, в частности привлечение к войне представителей силовых структур и военных пенсионеров. Это может помочь оттянуть снижение мобилизационного возраста на определенное время и добиться ротации тех, кто уже почти 3 года на фронте.

Related video

Украине рано или поздно придется решить вопрос со снижением мобилизационного возраста и в целом изменить подход к мобилизации, в том числе и привлечение к боевым действиям работников силовых структур. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил экс-главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко.

"Это мое мнение, но, к сожалению, мы к этому (снижение мобилизационного возраста — ред.) придем. С 18 или с 20 лет — это уже другой вопрос. Вопрос в том, будут ли изменены подходы, например привлечение представителей силовых структур, части тех людей, которые являются военнообязанными, но уже являются пенсионерами силовых структур", — заявил Муженко.

Он добавил, что это даст возможность провести ротации, чтобы более молодых, энергичных и пригодных отправить в боевые воинские части.

"Возможно, тогда этот вопрос будет решен, или на определенный срок оттянут. Мы должны понимать, что когда мы оставляем определенную территорию, то мы оставляем и людей, которые там проживают, и, возможно, то, что будет создавать базу для развития нашей страны", — подчеркнул Муженко.

Он также обратил внимание на экономический аспект, поскольку на оккупированных РФ территориях расположены около половины всех полезных ископаемых Украины.

Напомним, что Назарий Волянский, советник комитета ВР по вопросам экономического развития заявил, что к снижению мобилизационного возраста Украину заставят западные партнеры.

США уже неоднократно призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В Вашингтоне считают, что главной проблемой украинской армии является нехватка людей. Но президент Украины Владимир Зеленский против такой инициативы.