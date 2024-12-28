Україні доведеться прийти до зниження мобілізаційного віку, — ексголовком ЗСУ Муженко (відео)

Віктор Муженко пропонує альтернативні рішення, зокрема залучення до війни представників силових структур та військових пенсіонерів. Це може допомогти відтягнути зниження мобілізаційного віку на певний час і домогтися ротації тих, хто уже майже 3 роки на фронті.

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Україні рано чи пізно доведеться вирішити питання зі зниженням мобілізаційного віку та загалом змінити підхід до мобілізації, зокрема й залучення до бойових дій працівників силових структур. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив ексголовнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко.

"Це моя думка, але, на жаль, ми до цього (зниження мобілізаційного віку — ред.) прийдемо. З 18 чи з 20 років — це вже інше питання. Питання у тому, чи будуть змінені підходи, наприклад залучення представників силових структур, частини тих людей, які є військовозобов'язаними, але вже є пенсіонерами силових структур", — заявив Муженко.

Він додав, що це дасть можливість провести ротації, щоб більш молодих, енергійних і придатних відправити у бойові військові частини.

"Можливо, тоді це питання буде вирішено, або на певний термін відтягнуто. Ми повинні розуміти, що коли ми залишаємо певну територію, то ми залишаємо і людей, які там проживають, і, можливо, те, що буде створювати базу для розвитку нашої країни", — наголосив Муженко.

Він також звернув увагу на економічний аспект, оскільки на окупованих РФ територіях розташовані близько половини всіх корисних копалин України.

Нагадаємо, що Назарій Волянський, радник комітету ВР з питань економічного розвитку заявив, що до зниження мобілізаційного віку Україну змусять західні партнери.

США вже неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. У Вашингтоні вважають, що головною проблемою української армії є брак людей. Але президент України Володимир Зеленський проти такої ініціативи.