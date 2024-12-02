В США заявляют, что будут оказывать поддержку Украине, но в Белом доме разочарованы некоторыми решениями украинской власти. Они призывают украинских лидеров использовать момент, чтобы расширить свою армию на более 160 000 новобранцев, в которых Киев нуждается.

В США чиновники опасаются, что длительное предоставление военной помощи Украине "глубоко врежется" в американские запасы и поставит под угрозу потребности армии в других местах. Также в администрации американского президента считают, что что что бы ни делал Вашингтон, Украина проиграет, если не сможет мобилизовать большее количество солдат. Об этом говорится в материале Washington Post.

По словам официальных лиц, администрация Байдена ведет борьбу, чтобы предоставить Украине дополнительные вооружения на миллиарды долларов, а этот процесс вызывает беспокойство внутри страны относительно того, что предоставление помощи может исчерпать ресурсы США.

"Однако некоторые в администрации считают, что что что бы ни делал Вашингтон, украинская армия проиграет без значительного количества солдат. И даже в то время, когда они ускоряют поставки оружия, растет разочарование лидерами Украины, которые сопротивляются призывам США снизить возраст призыва в стране с 25 до 18 лет", — пишет издание.

Washington Post напомнил, что за последние недели ВС РФ захватили украинскую территорию самыми быстрыми темпами с 2022 года, вызвав тревогу в Вашингтоне. Представители администрации говорят, что их толчок к вооружению в конце срока — вместе с решением президента Джо Байдена дать разрешение на ракетные удары вглубь территории России и развертывание противопехотных мин, которые давно критиковали правозащитные группы — может дать Киеву немного передохнуть. Но они призывают украинских лидеров использовать момент, чтобы расширить свою армию на более 160 000 новобранцев, в которых Киев нуждается.

"Мы безусловно собираемся продолжать отправлять Украине оружие и технику. Мы знаем, что это жизненно важно. Но сейчас также и личный состав. На самом деле мы считаем, что рабочая сила является наиболее жизненно необходимой для них. Поэтому мы также готовы увеличить наш учебный потенциал, если они сделают соответствующие шаги, чтобы пополнить свои ряды", — заявил представитель Белого дома Джон Кирби на прошлой неделе.

Напомним, 27 ноября издание Reuters обнародовало материал, в котором говорится о том, что США требуют от Украины рассмотреть снижение мобилизационного возраста до 18 лет.