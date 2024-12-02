У Байдена невдоволені тим, що Україна відмовляється знижувати мобілізаційний вік, — WP

В США заявляють, що надаватимуть підтримку Україні, але в Білому домі розчаровані деякими рішеннями української влади. Вони закликають українських лідерів використати момент, щоб розширити свою армію на понад 160 000 новобранців, яких Київ потребує.

В США чиновники побоюються, що тривале надання воєнної допомоги Україні "глибоко врізатиметься" в американські запаси та поставить під загрозу потреби армії в інших місцях. Також в адміністрації американського президента вважають, що хоч би що робив Вашингтон, Україна програє, якщо не зможе мобілізувати більшу кількість солдатів. Про це йдеться у матеріалі Washington Post.

За словами офіційних осіб, адміністрація Байдена веде боротьбу, щоб надати Україні додаткові озброєння на мільярди доларів, а цей процес викликає занепокоєння всередині країни щодо того, що надання допомоги може вичерпати ресурси США.

"Проте дехто в адміністрації вважає, що хоч би що робив Вашингтон, українська армія програє без значної кількості солдатів. І навіть у той час, коли вони прискорюють поставки зброї, зростає розчарування лідерами України, які чинять опір закликам США знизити вік призову в країні з 25 до 18 років", — пише видання.

Washington Post нагадав, що за останні тижні ЗС РФ захопили українську територію найшвидшими темпами з 2022 року, викликавши тривогу у Вашингтоні. Представники адміністрації кажуть, що їхній поштовх до озброєння наприкінці терміну — разом із рішенням президента Джо Байдена дати дозвіл на ракетні удари вглиб території Росії та розгортання протипіхотних мін, які давно критикували правозахисні групи — може дати Києву трохи передихнути. Але вони закликають українських лідерів використати момент, щоб розширити свою армію на понад 160 000 новобранців, яких Київ потребує.

"Ми безумовно збираємося продовжувати надсилати Україні зброю та техніку. Ми знаємо, що це життєво важливо. Але зараз також важливий і особовий склад. Насправді ми вважаємо, що робоча сила є найбільш життєво необхідною для них. Тож ми також готові збільшити наш навчальний потенціал, якщо вони зроблять відповідні кроки, щоб поповнити свої лави", — заявив речник Білого дому Джон Кірбі минулого тижня.

Нагадаємо, 27 листопада видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що США вимагають від України розглянути зниження мобілізаційного віку до 18 років.