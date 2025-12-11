Банковая vs Белый дом: действительно ли Зеленский пойдет на выборы во время войны

Президент Владимир Зеленский, реагируя на призыв своего американского коллеги Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине, заявил, что ожидает соответствующей реакции нардепов и призвал иностранных партнеров не спекулировать на этой теме. Каким образом в дальнейшем будет развиваться данный тематический кейс, выяснял Фокус.

В частности, глава государства, предварительно отметив, что предметно обсудил данный вопрос с представителями депутатского корпуса Верховной Рады, добавил: "Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, если партнеры, в частности наш ключевой партнер в Вашингтоне, так много и так конкретно говорит о выборах в Украине в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и каждое сомнение. Это непросто, но давление по этому поводу нам точно не нужно. Ожидаю, что народные депутаты предложат свое видение. Вызовы безопасности зависят от партнеров, от Америки прежде всего. Политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины, и это будет".

Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что сейчас "пришло время" для того, чтобы в Украине были проведены президентские выборы. "Я думаю, что сейчас важное время для проведения выборов. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, что украинский народ должен иметь этот выбор. И, возможно, Зеленский выиграл бы, я не знаю...", — отметил в частности глава Белого дома. По горячим следам данного заявления хозяин Банковой выразил готовность к проведению выборов, однако, добавил, что их вероятность зависит от двух ключевых условий — безопасности и изменения законодательства.

Тему выборов в Украине Дональд Трамп поднимал еще в феврале, подчеркивая, что поддерживает соответствующее требование Москвы. Тогда президент Зеленский отмечал, что американский лидер стал жертвой российской дезинформации.

Действительно ли Трамп подыгрывает Путину, требуя проведения выборов в Украине

Политолог, бывший глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель с нескрываемыми нотками печали, констатирует, что тема электоральной перезагрузки к сожалению для Украины стала частью мирно-переговорного процесса. "Как известно, Путин и представители его окружения неоднократно заявляли о нелегитимности Зеленского и указывали не необходимость менять переговорщиков с украинской стороны. Учитывая это, очевидно, что акцентирование Вашингтоном на теме необходимости проведения выборов в Украине — это пас и подыгрывание Путину в мирных переговорах. Вопрос на самом деле заключается не в 90-х днях, необходимых для проведения выборов и не в технике их организации, а в том, что для России вопрос украинских выборов в качестве элемента мирных договоренностей является весьма и весьма выгодным", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Очерчивая конкретные выгоды, которые может получить глава Кремля, Алексей Кошель констатировал: "Первое и ключевое — россияне получат достаточно большой временной люфт — 90 дней, пока Украина будет погружена в избирательный процесс. Второе — РФ параллельно будет пытаться осуществить попытки делегитимизации этих выборов путем различных механизмов. И это не будут такие невинные сценарии, как россияне проводят в Европе (кибервмешательство или финансирование пророссийских сил) — здесь речь пойдет об обстрелах, минировании избирательных участков, то есть классические ФСБ-шные технологии, которые позволят существенно уменьшить явку. Кроме того, быстрый формат проведения выборов не будет предусматривать того, что мы сможем полноценно организовать голосование украинских граждан за рубежом, что опять же даст возможность для Путина спекулировать тем, что и новая власть Украины, по его версии, будет нелегитимной или частично легитимной. Поэтому для нас тема выборов в непосредственной привязке к мирным переговорам — это достаточно плохой сценарий".

Отвечая на вопрос о том, адекватна ли реакция официального Киева на заявление Трампа, эксперт отметил: "Следует понимать, что "избирательное" требование Трампа — это не просто спонтанно высказанное мнение, к примеру у трапа самолета. Нет, это четко продуманный ответ на вопрос Politico. А вот исходя из содержания ответного заявления Владимира Зеленского, я делаю вывод, что изначально это было озвучено довольно хаотично и эмоционально. Поэтому я думаю, что украинская власть поспешила с ответом, ну а дальше отыгрывать ситуацию назад уже не стала и движется дальше по этой рискованной траектории, о чем свидетельствует свежее заявление Зеленского. Вместе с тем, думаю, что наиболее распространенная версия о том, что Трамп в данном случае подыгрывает Путину — это лишь одна из вероятных версий. Сейчас Трамп обижен на президента Зеленского и использует возможные рычаги влияния, в числе которых — вопрос о выборах, потому что это удар в первую очередь по Зеленскому".

В сложившейся ситуации, считает политолог, было бы уместно, если бы в Украине действительно была бы разблокирована работа рабочей группы по разработке изменений в избирательное законодательство, наработок механизмов голосования избирателей за рубежом, и тому подобное. "Это стало бы достаточно неплохим сигналом Трампу и ответом ему, что украинская власть действительно готова", — заключает Алексей Кошель.

Какую игру проводит президент Зеленский, реагируя на прихоть Трампа относительно выборов в Украине

В то же время политолог Олег Лисный в разговоре с Фокусом констатирует: "То, что Трамп будет осуществлять на нас разноплановое давление, было вполне прогнозируемо, поскольку маятник его постоянно колеблется, не останавливаясь на одной точке. С учетом этого, для меня было очевидным, что на определенном этапе — а он сейчас именно такой — Трамп снова вернется к давлению на Украину и непосредственно на президента Украины. При этом, замечу, что нынешняя "избирательная" риторика Трампа использовалась и раньше и, к большому сожалению, использовалась в российской коннотации, потому что звучали фразы, что во всех бедах виноват президент Зеленский, который не по своей вине не пошел на выборы, на которые не мог пойти де-юре и учитывая главный элемент — безопасность".

По убеждению эксперта, своим ответом Трампу относительно выборов, президент Владимир Зеленский перевернул ситуацию в сторону Украины: "Он (глава украинского государства — Фокус) сказал, мол, нет вопросов — давайте нам надлежащие гарантии безопасности и тогда мы проведем выборы и даже выразил готовность внести соответствующие законодательные изменения. Таким образом, кто теперь в этой ситуации выиграл, а кто проиграл — вопрос. Хотя на самом деле вопрос выборов в Украине Трампу "до лампочки", так как он снова и снова будет что-то придумывать, генерируя новые идеи под настроение. Но в любом случае — это достаточно серьезный аргумент со стороны Зеленского, поскольку он не исключает возможности выборов, но для их проведения вполне закономерно требует согласования определенных условий для того, чтобы эти выборы были, во-первых, безопасными, а во-вторых, легитимными, раз уж президент США в данном контексте упоминает элемент демократии. Кстати, интересно, знает ли он, что выборы в России не проводились уже очень давно и там происходят просто регулярные назначения Путина на трон. Впрочем, это вопрос риторический. И при этом в видении Трампа получается, что РФ — демократическое государство, а это значит, что в этом мире что-то реально глобально сломалось".

В целом Олег Лесной считает, что в контексте нынешнего давления Дональда Трампа, Украине необходимо "выдержать до Рождества", после которого президент США, скорее всего, будет вести себя совсем по-другому.

По состоянию же на теперь, резюмирует эксперт, мы находимся в той амплитуде движения маятника Трампа, где Украина, ну просто очень плохая. Кстати, политолог не сбрасывает со счетов и сценарий о том, что нынешний глава Белого дома сейчас максимально торпедирует вопрос мирного урегулирования путем давления на официальный Киев, поскольку заявки-номинации на новую Нобелевскую премию мира принимаются до 31 января. Вполне возможно, констатирует Олег Лесной, президент Трамп, "до сих пор грезя этой статуэткой", стремится именно к этой дате совершить новый геополитический "подвиг".