Трамп заявляет, что Украина проигрывает войну: о чем свидетельствует ситуация на поле боя, — CNN

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Украина проигрывает войну с Россией, и что Кремль имеет "преимущество" на поле боя и переговорах. Однако ситуация на поле боя в Украине свидетельствует о другом.

Нет никаких новых оценок США или Европы, которые бы указывали на значительные изменения на поле боя в пользу России, а также никаких признаков того, что военные силы президента РФ Владимира Путина могут быстро одержать победу в противостоянии. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на заявления официальных лиц.

Сейчас общая картина выглядит довольно неоднозначно, поскольку РФ все же получила определенные небольшие успехи на линии фронта. К тому же ВС РФ сейчас приближается к ключевым линиям снабжения ВСУ, однако это все происходит ценой больших потерь среди военных. Нынешние продвижения врага нельзя назвать прорывом.

"Россияне продвигаются вперед, но это не является кардинальным изменением по сравнению с тем, что происходило в течение последних нескольких месяцев", — рассказал в комментарии CNN украинский военный чиновник.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила, что о победе россиян в войне речь не идет, поскольку ей удалось захватить менее 1% украинской территории в течение текущего года. Она также добавила, что Путин и Кремль в целом стремятся лишить Украину суверенитета.

"Правда заключается в том, что за последний год Россия захватила менее 1% украинской территории. Поэтому, конечно, это не победа в войне. Это не те цели, к которым стремятся Путин и Кремль. Он хочет лишить Украину суверенитета. Он хочет покорить Украину как страну. Поэтому на поле боя они этого не достигают", — подчеркнула Браже.

Ситуация остается сложной

Несмотря на скептическую оценку военных успехов РФ на поле боя, чиновники не скрывают тот факт, что ситуация для Украины остается сложной, особенно на позициях Сил обороны на востоке.

"Украина постепенно теряет стратегические позиции на востоке из-за истощения и ограниченных оборонительных позиций", — сказал высокопоставленный чиновник США.

Издание в частности вспоминает о ситуации в Покровске Донецкой области. Россияне неоднократно заявляли о захвате города, однако украинские военные все еще продолжают держать оборону и давать отпор врагу.

Европейские чиновники выражают опасения также, что Трамп настолько теряет терпение из-за отсутствия прогресса в переговорах по миру, что может и вовсе отказаться от участия в них. Зато лидер США может выдвинуть обвинения Европе и Украине за то, что те якобы препятствуют в достижении соглашения.

"Это становится для него все большим политическим бременем, как бесконечная война", — отметил высокопоставленный чиновник США в комментарии медиа.

Также издание пишет, что заявления Трампа о возможном проигрыше Украины в войне с Россией свидетельствуют о кардинальном изменении его позиции. Так, всего несколько месяцев назад, после встречи с Владимиром Зеленским на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп высказывал заявления о том, что Украина может выстоять и отвоевать свои территории, а то и больше.

Напомним, накануне в The Wall Street Journal рассказали, как Трамп давит на Украину для достижения мирного соглашения, заявляя о "неизбежном поражении" Киева на войне.

В Financial Times 9 декабря рассказали, что Трамп дал Зеленскому несколько дней на ответ относительно мирного плана.