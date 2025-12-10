Трамп заявляє, що Україна програє війну: про що свідчить ситуація на полі бою, — CNN

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що Україна програє війну з Росією, і що Кремль має "перевагу" на полі бою та переговорах. Однак ситуація на полі бою в Україні свідчить про інше.

Немає жодних нових оцінок США чи Європи, які б вказували на значні зміни на полі бою на користь Росії, а також жодних ознак того, що військові сили президента РФ Володимира Путіна можуть швидко здобути перемогу у протистоянні. Про це повідомило видання CNN з посиланням на заяви офіційних осіб.

Наразі загальна картина виглядає доволі неоднозначно, оскільки РФ все ж таки здобула певні невеликі успіхи на лінії фронту. До того ж ЗС РФ зараз наближається до ключових ліній постачання ЗСУ, проте це все відбувається ціною великих втрат серед військових. Теперішні просування ворога не можна назвати проривом.

Відео дня

"Росіяни просуваються вперед, але це не є кардинальною зміною порівняно з тим, що відбувалося протягом останніх кількох місяців", — розповів у коментарі CNN український військовий чиновник.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже натомість зазначила, що про перемогу росіян у війні не йдеться, оскільки їй вдалося захопити менше 1% української території упродовж поточного року. Вона також додала, що Путін і Кремль загалом прагнуть позбавити Україну суверенітету.

"Правда полягає в тому, що за останній рік Росія захопила менше 1% української території. Тож, звичайно, це не перемога у війні. Це не ті цілі, яких прагнуть Путін і Кремль. Він хоче позбавити Україну суверенітету. Він хоче підкорити Україну як країну. Тож на полі бою вони цього не досягають", — підкреслила Браже.

Ситуація залишається складною

Попри скептичну оцінку військових успіхів РФ на полі бою, високопосадовці не приховують той факт, що ситуація для України залишається складною, особливо на позиціях Сил оборони на сході.

"Україна поступово втрачає стратегічні позиції на сході через виснаження і обмежені оборонні позиції", — сказав високопоставлений посадовець США.

Видання зокрема згадує про ситуацію у Покровську на Донеччині. Росіяни неодноразово заявляли про захоплення міста, однак українські військові все ще продовжують тримати оборону та давати відсіч ворогу.

Європейські посадовці висловлюють побоювання також, що Трамп настільки втрачає терпіння через відсутність прогресу у переговорах щодо миру, що може й зовсім відмовитися від участі у них. Натомість лідер США може висунути звинувачення Європі та Україні за те, що ті нібито перешкоджають у досяганні угоди.

"Це стає для нього все більшим політичним тягарем, як нескінченна війна", — зазначив високопосадовець США у коментарі медіа.

Також видання пише, що заяви Трампа про можливий програш України у війні з Росією свідчать про кардинальну зміну його позиції. Так, лише кілька місяців тому, після зустрічі із Володимиром Зеленським на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, Трамп висловлював заяви про те, що Україна може вистояти та відвоювати свої території, а то й більше.

Нагадаємо, напередодні у The Wall Street Journal розповіли, як Трамп тисне на Україну задля досягнення мирної угоди, заявляючи про "неминучу поразку" Києва на війні.

У Financial Times 9 грудня розповіли, що Трамп дав Зеленському кілька днів на відповідь щодо мирного плану.