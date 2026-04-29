"Нам нужны молодые люди": командир предложил снизить мобилизационный возраст в Украине до 23 лет

Командир взвода 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов предложил снизить мобилизационный возраст в Украине до 23 лет, а также ограничить выезд за границу для мужчин до 22 лет. По его мнению, такие шаги могут стать частью долгосрочной стратегии государства в условиях длительной войны и помочь решить проблему нехватки личного состава.

В эфире "Радио Свобода" он рассказал, что нынешние подходы к мобилизации требуют пересмотра с учетом реалий затяжной войны и дефицита пехотных подразделений.

По его убеждению, главной проблемой украинской армии остается нехватка пехоты, однако уменьшить потери и повысить эффективность боевых действий можно благодаря активному развитию подразделений БПЛА и наземных роботизированных систем. Именно технологические войска, по его словам, могут частично компенсировать недостаток личного состава на передовой.

"Чтобы снизить потери пехоты, необходимо укомплектовывать подразделения дронов. И как это делать? Лучше всего с этим справляется молодежь — по физическим и физиологическим причинам. Поэтому зачем нам такой возрастной порог? Я хочу сказать, что в истории мировых войн такого высокого мобилизационного возраста, как в Украине, не было нигде", — пояснил военный.

Кроме того, командир отметил, что молодые люди лучше подходят для работы с современными технологиями, в частности беспилотными системами, ведь быстрее учатся и легче осваивают сложное оборудование. Поэтому, по его убеждению, целесообразно привлекать их в такие подразделения после завершения образования.

"Но почему до 25? Человек в 22-23 года уже обычно завершает обучение, если он его проходит. После этого он должен защищать свою страну. И нам нужны эти молодые люди в высокотехнологичных подразделениях с современным вооружением, где они смогут получать знания, компетенции и квалификацию, а также постепенно приобретать боевой опыт и воевать с относительно меньшими потерями", — отметил он.

Также отвечая на вопрос журналистки, он раскритиковал действующее правило о возможности выезда за границу для мужчин до 22 лет, назвав его недостаточно обоснованным в условиях войны. По его мнению, совершеннолетие должно предусматривать не только права, но и обязанность по защите государства.

"Я бы просто отменил эти нелепые решения по выезду до 22 лет. Это голый популизм, за которым нет никакого расчета и полное игнорирование реальности", — сказал Бутусов.

Он уточнил, что привлечение молодежи в армию должно происходить постепенно — через контрактную службу и обучение в специализированных подразделениях. В качестве примера он привел работу в подразделениях БПЛА, где новобранцы проходят подготовку, постепенно получают опыт и выполняют более ответственные задачи, что позволяет повысить боеспособность подразделений и уменьшить нагрузку на пехоту.

"У меня в подразделении есть группа молодых людей, преимущественно девушки, которые пришли в армию по контракту 18-24. Они служат в подразделении БПЛА. Мы их обучаем, воспитываем, и никто сразу не отправляет их на самые опасные участки. Все понимают, что это люди с небольшим жизненным и боевым опытом. Мы постепенно их готовим", — рассказал он в эфире.

Стоит заметить, что в Верховной Раде пока не существует никаких зарегистрированных законопроектов о снижении мобилизационного возраста. Депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский отметил, что этот вопрос не рассматривают, ведь есть "четкая позиция президента и парламента".

Кроме того, Фокус писал, что бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предлагал снизить мобилизационный возраст в Украине с 25 до 18 лет.