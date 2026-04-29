Отсрочки от мобилизации в "Резерв+": кому продлят автоматически и кто должен подать документы

В Минобороны Украины ответили на самые распространенные вопросы. Прежде всего, в каких случаях отсрочка продлевается сама, а когда нужно подавать документы снова и что делать, если что-то пошло не так.

Большинство полученных отсрочек от мобилизации продолжаются автоматически — без повторных заявлений и обращений в ЦПАУ. Актуальный статус отсрочки отображается в приложении "Резерв+", сообщили в Минобороны.

Что означает "отсрочка до завершения мобилизации" в "Резерв+"

Это означает, что ваша отсрочка остается актуальной до завершения текущего мобилизационного периода. Эта дата определяется указом Президента Украины.

Отсрочка продолжится автоматически в нескольких случаях. Если:

основания для нее до сих пор актуальны;

система может подтвердить основания в государственных реестрах.

Сейчас автоматически могут продлеваться отсрочки для таких категорий:

Люди с инвалидностью.

Временно непригодные к службе.

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.

Те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы.

Женщины и мужчины военных с ребенком.

Родители трех и более детей.

Студенты, аспиранты, аспиранты.

Работники высшего и профобразования.

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.

Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.

Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Военные, освобожденные из плена.

Родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности.

Те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи.

Опекуны человека, который признан недееспособным.

Те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы.

Люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.

Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

Учителя школ.

Люди после однолетнего контракта 18-25.

Відео дня

Автопродление действует для отсрочек, оформленных как через "Резерв+", так и через ЦПАУ.

Но есть случаи, когда для продления отсрочки нужно подавать документы в ЦНАП повторно. Нужно обратиться повторно, если:

ваша отсрочка не относится к перечню с автопродлением;

основания актуальны, но система не смогла подтвердить их в реестрах.

В этих случаях нужно подать документы в ЦНАП для продления отсрочки.

Узнать, продлена ли отсрочка автоматически можно несколькими способами. Если автопродление произошло:

вы получите оповещение в Резерв+;

после обновления военно-учетного документа в разделе "Сервисы" откройте расширенные данные из реестра — там появится новая дата действия отсрочки.

После этого алгоритма продление отсрочки произошло автоматически. Но автопродление отсрочки может не состояться из-за неактуальных или неполных данных в государственных реестрах. В частности это:

ФИО, дата рождения или РНОКПП (налоговый номер (идентификационный код));

данные об инвалидности в реестрах ПФУ (Пенсионного фонда) или ЕИССС (Единой информационной системы социальной сферы);

информация об уходе или родственных связях, которую система не может подтвердить;

отдельные случаи самостоятельного воспитания ребенка, если нужные данные отсутствуют в Государственном реестре актов гражданского состояния.

В таком случае нужно обратиться в ЦНАП и подать документы для подтверждения основания.

Если данные об инвалидности отсутствуют или неактуальны в реестрах ПФУ или ЕИССС, отсрочка может не продлиться автоматически. В таком случае стоит:

проверить актуальность данных;

обратиться в орган социальной защиты или Пенсионный фонд для обновления информации;

при необходимости — подать документы через ЦПАУ.

В Минобороны Украины напомнили, что отсрочка, установленная решением суда, автоматически не продлевается. Чтобы продлить такую отсрочку, нужно повторно обратиться в ЦНАП и подать документы в установленном порядке.

Кто может оформить отсрочку онлайн в "Резерв+"

Сейчас в Резерв+ доступны 11 типов отсрочек, которые можно оформить онлайн — быстро и без лишней бюрократии. Сделать это могут:

Люди с инвалидностью.

Временно непригодные к службе.

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.

Те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы.

Женщины и мужчины военных с ребенком.

Родители трех и более детей.

Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

Студенты, аспиранты.

Работники высшего и профессионального образования.

Напомним, 28 апреля Верховная Рада Украины поддержала инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о продлении действия военного положения. Его введут еще на 90 дней — с 4 мая 2026 года до 2 августа 2026 года.

Кроме того, народный депутат Роман Костенко заявил, что в Украине обсуждают возможные механизмы воздействия на граждан, которые уклоняются от мобилизации, в частности через потенциальные ограничения доступа к отдельным государственным сервисам.