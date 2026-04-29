Отсрочки от мобилизации в "Резерв+": кому продлят автоматически и кто должен подать документы
В Минобороны Украины ответили на самые распространенные вопросы. Прежде всего, в каких случаях отсрочка продлевается сама, а когда нужно подавать документы снова и что делать, если что-то пошло не так.
Большинство полученных отсрочек от мобилизации продолжаются автоматически — без повторных заявлений и обращений в ЦПАУ. Актуальный статус отсрочки отображается в приложении "Резерв+", сообщили в Минобороны.
Что означает "отсрочка до завершения мобилизации" в "Резерв+"
Это означает, что ваша отсрочка остается актуальной до завершения текущего мобилизационного периода. Эта дата определяется указом Президента Украины.
Отсрочка продолжится автоматически в нескольких случаях. Если:
- основания для нее до сих пор актуальны;
- система может подтвердить основания в государственных реестрах.
Сейчас автоматически могут продлеваться отсрочки для таких категорий:
- Люди с инвалидностью.
- Временно непригодные к службе.
- Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.
- Те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы.
- Женщины и мужчины военных с ребенком.
- Родители трех и более детей.
- Студенты, аспиранты, аспиранты.
- Работники высшего и профобразования.
- Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.
- Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
- Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
- Военные, освобожденные из плена.
- Родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности.
- Те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи.
- Опекуны человека, который признан недееспособным.
- Те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы.
- Люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.
- Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.
- Учителя школ.
- Люди после однолетнего контракта 18-25.
Автопродление действует для отсрочек, оформленных как через "Резерв+", так и через ЦПАУ.
Но есть случаи, когда для продления отсрочки нужно подавать документы в ЦНАП повторно. Нужно обратиться повторно, если:
- ваша отсрочка не относится к перечню с автопродлением;
- основания актуальны, но система не смогла подтвердить их в реестрах.
В этих случаях нужно подать документы в ЦНАП для продления отсрочки.
Узнать, продлена ли отсрочка автоматически можно несколькими способами. Если автопродление произошло:
- вы получите оповещение в Резерв+;
- после обновления военно-учетного документа в разделе "Сервисы" откройте расширенные данные из реестра — там появится новая дата действия отсрочки.
После этого алгоритма продление отсрочки произошло автоматически. Но автопродление отсрочки может не состояться из-за неактуальных или неполных данных в государственных реестрах. В частности это:
- ФИО, дата рождения или РНОКПП (налоговый номер (идентификационный код));
- данные об инвалидности в реестрах ПФУ (Пенсионного фонда) или ЕИССС (Единой информационной системы социальной сферы);
- информация об уходе или родственных связях, которую система не может подтвердить;
- отдельные случаи самостоятельного воспитания ребенка, если нужные данные отсутствуют в Государственном реестре актов гражданского состояния.
В таком случае нужно обратиться в ЦНАП и подать документы для подтверждения основания.
Если данные об инвалидности отсутствуют или неактуальны в реестрах ПФУ или ЕИССС, отсрочка может не продлиться автоматически. В таком случае стоит:
- проверить актуальность данных;
- обратиться в орган социальной защиты или Пенсионный фонд для обновления информации;
- при необходимости — подать документы через ЦПАУ.
В Минобороны Украины напомнили, что отсрочка, установленная решением суда, автоматически не продлевается. Чтобы продлить такую отсрочку, нужно повторно обратиться в ЦНАП и подать документы в установленном порядке.
Кто может оформить отсрочку онлайн в "Резерв+"
Сейчас в Резерв+ доступны 11 типов отсрочек, которые можно оформить онлайн — быстро и без лишней бюрократии. Сделать это могут:
- Люди с инвалидностью.
- Временно непригодные к службе.
- Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.
- Те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы.
- Женщины и мужчины военных с ребенком.
- Родители трех и более детей.
- Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.
- Студенты, аспиранты.
- Работники высшего и профессионального образования.
Напомним, 28 апреля Верховная Рада Украины поддержала инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о продлении действия военного положения. Его введут еще на 90 дней — с 4 мая 2026 года до 2 августа 2026 года.
Кроме того, народный депутат Роман Костенко заявил, что в Украине обсуждают возможные механизмы воздействия на граждан, которые уклоняются от мобилизации, в частности через потенциальные ограничения доступа к отдельным государственным сервисам.