Украина Усиление мобилизации в Украине

Отсрочки от мобилизации в "Резерв+": кому продлят автоматически и кто должен подать документы

В Минобороны ответили на самые популярные вопросы об отсрочке от мобилизации | Фото: Минобороны Украины

В Минобороны Украины ответили на самые распространенные вопросы. Прежде всего, в каких случаях отсрочка продлевается сама, а когда нужно подавать документы снова и что делать, если что-то пошло не так.

Большинство полученных отсрочек от мобилизации продолжаются автоматически — без повторных заявлений и обращений в ЦПАУ. Актуальный статус отсрочки отображается в приложении "Резерв+", сообщили в Минобороны.

Что означает "отсрочка до завершения мобилизации" в "Резерв+"

Это означает, что ваша отсрочка остается актуальной до завершения текущего мобилизационного периода. Эта дата определяется указом Президента Украины.

Отсрочка продолжится автоматически в нескольких случаях. Если:

  • основания для нее до сих пор актуальны;
  • система может подтвердить основания в государственных реестрах.

Сейчас автоматически могут продлеваться отсрочки для таких категорий:

  • Люди с инвалидностью.
  • Временно непригодные к службе.
  • Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
  • Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
  • Те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.
  • Те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы.
  • Женщины и мужчины военных с ребенком.
  • Родители трех и более детей.
  • Студенты, аспиранты, аспиранты.
  • Работники высшего и профобразования.
  • Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения.
  • Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
  • Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
  • Военные, освобожденные из плена.
  • Родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности.
  • Те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи.
  • Опекуны человека, который признан недееспособным.
  • Те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы.
  • Люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.
  • Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.
  • Учителя школ.
  • Люди после однолетнего контракта 18-25.
Автопродление действует для отсрочек, оформленных как через "Резерв+", так и через ЦПАУ.

Но есть случаи, когда для продления отсрочки нужно подавать документы в ЦНАП повторно. Нужно обратиться повторно, если:

  • ваша отсрочка не относится к перечню с автопродлением;
  • основания актуальны, но система не смогла подтвердить их в реестрах.

В этих случаях нужно подать документы в ЦНАП для продления отсрочки.

Узнать, продлена ли отсрочка автоматически можно несколькими способами. Если автопродление произошло:

  • вы получите оповещение в Резерв+;
  • после обновления военно-учетного документа в разделе "Сервисы" откройте расширенные данные из реестра — там появится новая дата действия отсрочки.

После этого алгоритма продление отсрочки произошло автоматически. Но автопродление отсрочки может не состояться из-за неактуальных или неполных данных в государственных реестрах. В частности это:

  • ФИО, дата рождения или РНОКПП (налоговый номер (идентификационный код));
  • данные об инвалидности в реестрах ПФУ (Пенсионного фонда) или ЕИССС (Единой информационной системы социальной сферы);
  • информация об уходе или родственных связях, которую система не может подтвердить;
  • отдельные случаи самостоятельного воспитания ребенка, если нужные данные отсутствуют в Государственном реестре актов гражданского состояния.

В таком случае нужно обратиться в ЦНАП и подать документы для подтверждения основания.

Если данные об инвалидности отсутствуют или неактуальны в реестрах ПФУ или ЕИССС, отсрочка может не продлиться автоматически. В таком случае стоит:

  • проверить актуальность данных;
  • обратиться в орган социальной защиты или Пенсионный фонд для обновления информации;
  • при необходимости — подать документы через ЦПАУ.

В Минобороны Украины напомнили, что отсрочка, установленная решением суда, автоматически не продлевается. Чтобы продлить такую отсрочку, нужно повторно обратиться в ЦНАП и подать документы в установленном порядке.

Кто может оформить отсрочку онлайн в "Резерв+"

Сейчас в Резерв+ доступны 11 типов отсрочек, которые можно оформить онлайн — быстро и без лишней бюрократии. Сделать это могут:

  • Люди с инвалидностью.
  • Временно непригодные к службе.
  • Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
  • Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
  • Те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы.
  • Те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы.
  • Женщины и мужчины военных с ребенком.
  • Родители трех и более детей.
  • Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.
  • Студенты, аспиранты.
  • Работники высшего и профессионального образования.

Напомним, 28 апреля Верховная Рада Украины поддержала инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о продлении действия военного положения. Его введут еще на 90 дней — с 4 мая 2026 года до 2 августа 2026 года.

Кроме того, народный депутат Роман Костенко заявил, что в Украине обсуждают возможные механизмы воздействия на граждан, которые уклоняются от мобилизации, в частности через потенциальные ограничения доступа к отдельным государственным сервисам.