Рада продлила военное положение и мобилизацию до августа 2026 года

Верховная Рада Украины поддержала инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о продлении действия военного положения. Соответствующее решение также предусматривает продление всеобщей мобилизации на аналогичный период.

Согласно принятым законопроектам, военное положение продлевается еще на 90 дней — с 4 мая 2026 года до 2 августа 2026 года, говорится в карточке законопроекта "О продлении срока действия военного положения в Украине".

За продление военного положения проголосовали 315 народных депутатов. Таким образом парламент уже в 19-й раз поддержал продление этого режима с начала полномасштабной войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают утверждение указов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Соответствующие документы зарегистрированы в парламенте под номерами №15197 и №15198. Они предусматривают продление как военного положения, так и мобилизации еще на 90 дней.

Действующий указ президента Украины действует до 4 мая, после чего вступит в силу новый срок действия, определенный принятым решением парламента.

Ранее мы также информировали, что в Украине во время военного положения действуют ограничения, которые эксперты называют относительно умеренными. В частности, председатель Совета резервистов ВСУ отмечал, что значительная часть ограничений не является максимально жесткой по сравнению с другими странами в военное время. В то же время эти правила направлены на обеспечение обороноспособности и стабильной работы государства в условиях войны.