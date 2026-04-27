Военное положение в Украине продлят еще на 90 суток: президент подал законопроект в Раду, детали

Верховная Рада готовится очередной раз продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток. В частности, соответствующий законопроект уже внесен президентом Украины в парламент и должен пройти стандартную процедуру рассмотрения и голосования.

Как написал на своей странице в Telegram народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк, президент внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. По его словам, профильный Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует рассмотреть документы уже в ближайшее время и рекомендовать их к принятию в сессионном зале.

Речь идет о продлении еще на 90 дней, и это решение станет уже 19-м голосованием парламента о продлении военного положения с начала полномасштабного вторжения. Текущий срок действия соответствующих указов истекает 4 мая 2026 года, а в случае принятия новых решений они будут действовать до 2 августа 2026 года.

Кроме того, нардеп отметил, что процедура принятия таких решений остается неизменной и предусматривает несколько этапов:

внесение законопроектов главой государства на основании решения Совета национальной безопасности и обороны,

их рассмотрение профильным парламентским комитетом,

дальнейшее голосование в Верховной Раде не менее 226 голосами,

после чего документы подписываются главой парламента и президентом.

Предварительно рассмотрение законопроектов в сессионном зале ожидается 28 или 29 апреля, однако окончательная дата может быть уточнена. Параллельно Комитет обороны должен предоставить свое заключение, которое фактически определит готовность документов к голосованию.

В тексте законопроекта отмечается, что он предусматривает утверждение указа Президента Украины о продлении срока действия военного положения, которое было введено 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалось.

Проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" Фото: Скриншот

В то же время в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что решение об очередном продлении военного положения обусловлено продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. В целом, законодательная инициатива направлена на обеспечение возможности государства и в дальнейшем применять необходимые меры безопасности и обороны.

Также в документе подчеркивается, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. В то же время его реализация должна обеспечить продолжение правового режима, который позволяет государственным органам действовать в условиях военного положения и реагировать на угрозы национальной безопасности.

Отдельно отмечается, что продление военного положения является составляющей системной практики, которая применяется с начала полномасштабной войны, и что каждое такое решение принимается на определенный период в 90 дней с последующим повторным пересмотром в случае необходимости.

Напомним, что в конце января 2026 года в Украине уже было продлено военное положение и всеобщая мобилизация до 4 мая, соответствующие законы после принятия в Верховной Раде подписал президент Владимир Зеленский. Ранее парламент поддержал очередное продление этих режимов 14 января.

Также Фокус писал, что, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, военное положение в Украине имеет относительно мягкий характер. В частности, он отметил, что в стране отсутствуют такие жесткие ограничения, как принудительный труд, карточная система или существенное ограничение свободы слова и других базовых прав.