Воєнний стан в Україні продовжать ще на 90 діб: президент подав законопроєкт до Ради, деталі

Верховна Рада готується черговий раз продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб. Зокрема, відповідний законопроєкт вже внесений президентом України до парламенту та має пройти стандартну процедуру розгляду і голосування.

Як написав на своїй сторінці в Telegram народний депутат партії "Голос" Ярослав Железняк, президент вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації. За його словами, профільний Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує розглянути документи вже найближчим часом і рекомендувати їх до ухвалення в сесійній залі.

Йдеться про продовження ще на 90 днів, і це рішення стане вже 19-м голосуванням парламенту щодо продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення. Поточний термін дії відповідних указів спливає 4 травня 2026 року, а у разі ухвалення нових рішень вони діятимуть до 2 серпня 2026 року.

Крім того, нардеп зауважив, що процедура ухвалення таких рішень залишається незмінною і передбачає кілька етапів:

внесення законопроєктів главою держави на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони,

їхній розгляд профільним парламентським комітетом,

подальше голосування у Верховній Раді щонайменше 226 голосами,

після чого документи підписуються головою парламенту та президентом.

Попередньо розгляд законопроєктів у сесійній залі очікується 28 або 29 квітня, однак остаточна дата може бути уточнена. Паралельно Комітет оборони має надати свій висновок, який фактично визначить готовність документів до голосування.

У тексті законопроєкту зазначається, що він передбачає затвердження указу Президента України про продовження строку дії воєнного стану, який був запроваджений 24 лютого 2022 року та з того часу неодноразово продовжувався.

Проект Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" Фото: Скриншот

Водночас у пояснювальній записці до законопроєкту наголошується, що рішення про чергове продовження воєнного стану зумовлене триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України. В цілому, законодавча ініціатива спрямована на забезпечення можливості держави і надалі застосовувати необхідні заходи безпеки та оборони.

Також у документі підкреслюється, що ухвалення закону не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету. Водночас його реалізація має забезпечити продовження правового режиму, який дозволяє державним органам діяти в умовах воєнного стану та реагувати на загрози національній безпеці.

Окремо зазначається, що продовження воєнного стану є складовою системної практики, яка застосовується від початку повномасштабної війни, і що кожне таке рішення ухвалюється на визначений період у 90 днів із подальшим повторним переглядом у разі необхідності.

Нагадаємо, що наприкінці січня 2026 року в Україні вже було продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію до 4 травня, відповідні закони після ухвалення у Верховній Раді підписав президент Володимир Зеленський. Раніше парламент підтримав чергове продовження цих режимів 14 січня.

Також Фокус писав, що, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, воєнний стан в Україні має відносно м’який характер. Зокрема, він зазначив, що в країні відсутні такі жорсткі обмеження, як примусова праця, карткова система чи суттєве обмеження свободи слова та інших базових прав.