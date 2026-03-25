"Немає обмежень прав": голова ради резервістів ЗСУ назвав воєнний стан в Україні "лайтовим"

Війна в Україні наразі не увійшла в глухий кут. Країна продовжує функціонувати та розвиватися.

При цьому воєнний стан в Україні є достатньо "лайтовим". Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко на YouTube-каналі "Суперпозиція".

"У нас же немає якоїсь економічної депресії. У нас навіть воєнний стан — він доволі такий "лайтовий". У нас же немає якоїсь примусової роботи, ні талонів, ні карток, ні обмежень прав і свобод на висловлювання. Працюють усі державні органи, які працювали до цього", — заявив Тимочко.

При цьому він наголосив, що в Росії також немає жодних змін в державному устрої, пов'язаних із войною.

Нагадаємо, що в лютому в Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 4 травня 2026 року.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що воєнний стан в Україні буде завершено тільки тоді, коли Україна матиме гарантії безпеки. При цьому ці гарантії безпеки мають включати в себе моніторинг та присутність партнерів, які контролюватимуть мир.

