"Нет ограничений прав": глава совета резервистов ВСУ назвал военное положение в Украине "лайтовым"

Война в Украине пока не вошла в тупик. Страна продолжает функционировать и развиваться.

При этом военное положение в Украине является достаточно "лайтовым". Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко на YouTube-канале "Суперпозиция".

"У нас же нет какой-то экономической депрессии. У нас даже военное положение — оно довольно такое "лайтовое". У нас же нет какой-то принудительной работы, ни талонов, ни карточек, ни ограничений прав и свобод на высказывания. Работают все государственные органы, которые работали до этого", — заявил Тимочко.

При этом он подчеркнул, что в России также нет никаких изменений в государственном устройстве, связанных с войной.

Напомним, что в феврале в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 4 мая 2026 года.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что военное положение в Украине будет завершено только тогда, когда Украина будет иметь гарантии безопасности. При этом эти гарантии безопасности должны включать в себя мониторинг и присутствие партнеров, которые будут контролировать мир.

