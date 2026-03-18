Законопроект об ограничении Telegram в Украине могут проголосовать на следующей неделе, — нардеп

Народные депутаты могут рассмотреть законопроект об ограничении Telegram уже на ближайшей пленарной неделе. В то же время у депутатов пока нет единой позиции по этой идее.

Автор инициативы, нардеп Николай Княжицкий заявил о том, что верит, что на следующей неделе законпроект будет проголосован в первом чтении. Об этом говорится в материале издания "Главком".

По словам Княжицкого, этот законопроект будет касаться не только Telegram, но и защиты от враждебных информационных манипуляций в целом.

"Думаю, мы примем этот закон, потому что в нем ничего страшного нет. Просто люди из Офиса президента, которые рассматривали Telegram как средство политической борьбы, думаю, сейчас изменили свою точку зрения. Этот закон даст государству дополнительные инструменты для защиты от использования врагом различных сетей передачи информации — не только Telegram, а включая его. Наш проект называют слишком мягким и либеральным, но, если будет политическая воля и желание у депутатов, его можно ко второму чтению сделать жестче — в частности, дополнить механизмами блокировки платформ, которые не выполняют украинское законодательство", — заявил Княжицкий.

Им предусмотрено введение понятия "провайдеров платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, как отдельные субъекты в сфере медиа". Такие платформы должны иметь официального представителя в Украине для общения с государством, если не являются зарегистрированными в Европе.

Кроме того Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит право от этих платформ раскрыть свою структуру собственности и источники финансирования. Это объясняют необходимостью исключить финансирование или принадлежность подобных платформ к России.

Если же платформы не будут иметь открытого финансирования, то они могут получить различные наказания — от штрафов до запрета государственным службам, органам и средствам передачи информации использовать ту или иную сеть передачи данных.

Зато председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев пояснил, что сейчас законопроект Княжицкого не соответствует европейским актам, однако он может быть проголосован в первом чтении, а затем быть исправлен ко второму чтению.

По его словам, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук готов присоединиться и уже изучает все наработанные предложения.

Каким актам не соответствует законопроект об ограничении Telegram

Потураев рассказал, что предложенные им и Николаем Княжицким законопроекты об ограничении платформ общего доступа, не соответствуют двум актам ЕС — Акту о цифровых услугах ЕС (DSA) и Европейскому акту о свободе медиа (EMFA).

Украина также обязалась имплементировать их в свое законодательство без каких-либо изменений до конца 2026 года.

"Уже есть отрицательное заключение Совета Европы на мой текст, но оно так же касается и проекта Николая. Наши проекты не соответствуют двум актам Европарламента, потому что мы хотим признать социальные платформы как медиа, которые сейчас не подпадают под действие закона "О медиа". А европейцы этого категорически не хотят делать. И, конечно, если мы примем эти законы, они вступят в конфликт с европейским законодательством. Но гипотетически мы можем что-то принять в первом чтении и параллельно вести переговоры с европейцами", — пояснил он.

Напомним, что по мнению Никиты Потураева, в Украине можно рассмотреть блокировку всех соцсетей.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук отметила, что Telegram и подобные платформы враг использовал для вербовки террористов и координации атак, и в случае необходимости их следует ограничить для защиты людей и национальной безопасности.

Также Фокус писал, что, по мнению народного депутата фракции "Голос" Ярослава Юрчишина, Украина вполне может создать альтернативу Telegram на случай блокировки мессенджера.