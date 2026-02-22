"Для защиты": Верещук предлагает ограничить Telegram в Украине

Теракт во Львове 22 февраля, в результате которого погибла 23-летняя полицейская и ранены 25 человек, снова поднял вопрос о функционировании популярных мессенджеров в Украине во время войны.

В частности, речь идет о Telegram, который враг использует для вербовки террористов, координации их деятельности и совершения терактов, а также других анонимных мессенджерах, написала в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

"Это очередное напоминание подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны. Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", — говорится в публикации.

На данный момент известно, что 33-летняя подозреваемая в совершении теракта, жительница Костополя Ровненской области, которая с сентября прошлого года жила во Львове и изготовила самодельные взрывные изделия по инструкциям российских спецслужб, контактировала с ними через Telegram. Через него же она ранее была завербована.

Женщина положила СВУ в мусорные урны возле магазина по ул. Данилишина, 20. Момент закладки взрывчатки попал на видео.

Полицейские приехали на вызов о якобы ограблении магазина, и в этот момент сработало первое устройство. В результате взрыва погибла патрульная Виктория Шпилька. Девушка только в прошлом году вышла замуж за своего коллегу. Ей было 23 года.

Когда к месту происшествия поспешили другие полицейские, прогремел второй взрыв, который зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По словам мэра Львова Андрея Садового, сейчас в больницах находятся 12 раненых, из которых двое — в тяжелом состоянии.

Все потерпевшие, кроме одного, — полицейские. По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, целью теракта были именно правоохранители. В свою очередь президент Владимир Зеленский не исключает новых терактов.

Напомним, ранее ограничивать Telegram начали в России. Полностью заблокировать мессенджер там планируют уже с 1 апреля.