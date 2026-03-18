Законопроєкт про обмеження Telegram в Україні можуть проголосувати наступного тижня, — нардеп

Народні депутати можуть розглянути законопроєкт про обмеження Telegram вже найближчого пленарного тижня. Водночас у депутатів наразі немає єдиної позиції щодо цієї ідеї.

Автор ініціативи, нардеп Микола Княжицький заявив про те, що вірить, що наступного тижня законпроєкт буде проголосований у першому читанні. Про це йдеться у матеріалі видання "Главком".

За словами Княжицького, цей законопроєкт стосуватиметься не тільки Telegram, але й захисту від ворожих інформаційних маніпуляцій загалом.

"Думаю, ми приймемо цей закон, тому що в ньому нічого страшного немає. Просто люди з Офісу президента, які розглядали Telegram як засіб політичної боротьби, думаю, зараз змінили свою точку зору. Цей закон дасть державі додаткові інструменти для захисту від використання ворогом різноманітних мереж передачі інформації – не лише Telegram, а включно з ним. Наш проєкт називають занадто м'яким та ліберальним, але, якщо буде політична воля і бажання в депутатів, його можна до другого читання зробити жорсткішим – зокрема, доповнити механізмами блокування платформ, які не виконують українське законодавство", — заявив Княжицький.

Ним передбачено запровадження поняття "провайдерів платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, як окремі суб’єкти у сфері медіа". Такі платформи повинні мати офіційного представника в Україні для спілкування з державою, якщо не є зареєстрованими в Європі.

Крім того Національна рада з питань телебачення і радіомовлення отримає право від цих платформ розкрити свою структуру власності та джерела фінансування. Це пояснюють необхідністю унеможливити фінансування або приналежність подібних платформ до Росії.

Якщо ж платформи не матимуть відкритого фінансування, то вони можуть отримати різні покарання — від штрафів до заборони державним службам, органам і засобам передачі інформації використовувати ту чи іншу мережу передачі даних.

Натомість голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв пояснив, що наразі законопроєкт Княжицького не відповідає європейським актам, однак він може бути проголосований у першому читанні, а потім бути виправлений до другого читання.

За його словами, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук готовий долучитися і вже вивчає всі напрацьовані пропозиції.

Яким актам не відповідає законопроєкт про обмеження Telegram

Потураєв розповів, що запропоновані ним і Миколою Княжицьким законопроєкти про обмеження платформ спільного доступу, не відповідають двом актам ЄС — Акту про цифрові послуги ЄС (DSA) та Європейському акту про свободу медіа (EMFA).

Україна також зобов'язалася імплементувати їх до свого законодавства без жодних змін до кінця 2026 року.

"Вже є негативний висновок Ради Європи на мій текст, але він так само стосується і проєкту Миколи. Наші проєкти не відповідають двом актам Європарламенту, бо ми хочемо визнати соціальні платформи як медіа, які зараз не підпадають під дію закону "Про медіа". А європейці цього категорично не хочуть робити. І, звісно, якщо ми приймемо ці закони, вони вступлять у конфлікт з європейським законодавством. Але гіпотетично ми можемо щось прийняти в першому читанні і паралельно вести перемовини з європейцями", — пояснив він.

Раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук зазначила, що Telegram та подібні платформи ворог використовував для вербування терористів і координації атак, і у разі необхідності їх слід обмежити для захисту людей та національної безпеки.

Також Фокус писав, що, на думку народного депутата фракції "Голос" Ярослава Юрчишина, Україна цілком може створити альтернативу Telegram на випадок блокування месенджера.