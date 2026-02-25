Заміна Telegram: у Раді запропонували створити свій месенджер на базі "Дія"

Народний депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин вважає, що Україна цілком може створити альтернативу Telegram на випадок блокування месенджера. На його думку, державний месенджер буде безпечним для комунікації.

Юрчишин пропонує створити свій месенджер на базі застосунку "Дія". Про це він сказав в інтерв'ю виданню "УНІАН".

"Країна, яка зробила "Дію", яку зараз використовують як зразок по всьому світу, вочевидь може зробити безпечний месенджер для комунікації в бізнесі. При тому, що для бізнесу незахищеність приватних даних у Telegram несе величезний ризик, тому що пересилати документи в цій мережі — це наражати себе на небезпеку, зокрема, шахрайства", — заявив Юрчишин.

Він вважає, що Telegram є найбільш небезпечним месенджером, де найчастіше ламають акаунти. Як аргумент він наводить як приклад бізнес, який працює в оборонному секторі, і не використовує Telegram з погляду безпеки, обираючи західні аналоги, як-от Signal або Threema.

За його словами, держава цілком може запропонувати мережу для комунікації на базі "Дії". Однак він сумнівається, що суспільство і бізнес повірять цій мережі і будуть готові нею користуватися.

"Тому технічно держава здатна створити власну мережу, але важливо, щоб їй довіряли. І якщо буде особистий приклад держави, насамперед, персонально керівництва держави, дуже ймовірно, що бізнес із часом буде довіряти такому продукту", — сказав Юрчишин.

Як великі новинні канали перейдуть в інші месенджери

Журналісти запитали про те, що в Telegram залишається чимало новинних каналів із багатотисячною аудиторією, тому вони матимуть проблеми з переходом до інших месенджерів.

Водночас Юрчишин стверджує, що канали у WhatsApp також досить зручні, а адаптуватися до цього — питання звички.

"Для всього є альтернатива. І в даному випадку говорити, що Telegram є незамінним не можна, він зручний і звичний, але питання зручності та звичності нівелюється питанням безпеки. Якщо, звичайно, усвідомити, а не намагатися натягнути сову на глобус і говорити, що в російській мережі небезпеки не існує", — сказав Юрчишин.

На його думку верифіковані медіа з великою аудиторією можуть компенсувати інформацію з Telegram, активно ведучи західні платформи, такі як YouTube і WhatsApp.

Нагадаємо, 22 лютого Ірина Верещук запропонувала обмежити Telegram в Україні.

Пізніше Верещук повідомила, що Верховна Рада України готова ухвалити закон про обмеження використання Telegram користувачами всередині держави, адже над цим питанням уже давно працюють.

Водночас військовий аналітик Іван Ступак упевнений, що блокування Telegram не допоможе з безпековою ситуацією.