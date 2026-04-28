Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до серпня 2026 року

Верховна Рада України підтримала ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про продовження дії воєнного стану. Відповідне рішення також передбачає подовження загальної мобілізації на аналогічний період.

Відповідно до ухвалених законопроєктів, воєнний стан продовжується ще на 90 днів – із 4 травня 2026 року до 2 серпня 2026 року, йдеться у картці законопроєкту "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні".

За продовження воєнного стану проголосували 315 народних депутатів. Таким чином парламент уже в 19-й раз підтримав продовження цього режиму з початку повномасштабної війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають затвердження указів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідні документи зареєстровані у парламенті під номерами №15197 та №15198. Вони передбачають подовження як воєнного стану, так і мобілізації ще на 90 днів.

Відео дня

Чинний указ президента України діє до 4 травня, після чого набуде чинності новий термін дії, визначений ухваленим рішенням парламенту.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Йдеться про документи №15197 і №15198, які передбачають подовження ще на 90 днів – до 2 серпня 2026 року. Поточний термін дії цих режимів спливає 4 травня, після чого має набути чинності новий період.

Раніше ми також інформували, що в Україні під час воєнного стану діють обмеження, які експерти називають відносно помірними. Зокрема, голова Ради резервістів ЗСУ зазначав, що значна частина обмежень не є максимально жорсткою, порівняно з іншими країнами у воєнний час. Водночас ці правила спрямовані на забезпечення обороноздатності та стабільної роботи держави в умовах війни.