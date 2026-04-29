Україна Посилення мобілізації в Україні

Відстрочки від мобілізації в "Резерв+": кому продовжать автоматично та хто має подати документи

У Міноборони відповіли на найпопулярніші питання про відстрочку від мобілізації

В Міноборони України відповіли на найпоширеніші запитання. Насамперед, в яких випадках відстрочка продовжується сама, а коли потрібно подавати документи знову і що робити, якщо щось пішло не так.

Більшість отриманих відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично – без повторних заяв і звернень до ЦНАП. Актуальний статус відстрочки відображається у застосунку "Резерв+", повідомили в Міноборони.

Що означає "відстрочка до завершення мобілізації" в "Резерв+"

Це означає, що ваша відстрочка залишається актуальною до завершення поточного мобілізаційного періоду. Ця дата визначається указом Президента України.

Відстрочка продовжиться автоматично в кількох випадках. Якщо:

  • підстави для неї досі актуальні;
  • система може підтвердити підстави в державних реєстрах.

Наразі автоматично можуть продовжуватися відстрочки для таких категорій:

  • Люди з інвалідністю.
  • Тимчасово непридатні до служби.
  • Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
  • Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
  • Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.
  • Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи.
  • Жінки та чоловіки військових із дитиною.
  • Батьки трьох і більше дітей.
  • Студенти, аспіранти.
  • Працівники вищої та профосвіти.
  • Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану.
  • Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
  • Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України.
  • Військові, звільнені з полону.
  • Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.
  • Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї.
  • Опікуни людини, яку визнано недієздатною.
  • Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.
  • Люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.
  • Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
  • Вчителі шкіл.
  • Люди після однорічного контракту 18–25.
Автопродовження діє для відстрочок, оформлених як через "Резерв+", так і через ЦНАП.

Але є випадки, коли для продовження відстрочки потрібно подавати документи у ЦНАП повторно. Потрібно звернутись повторно, якщо:

  • ваша відстрочка не належить до переліку з автопродовженням;
  • підстави актуальні, але система не змогла підтвердити їх у реєстрах.

У цих випадках потрібно подати документи в ЦНАП для продовження відстрочки.

Дізнатися, чи продовжена відстрочка автоматично можна кількома способами. Якщо автопродовження відбулося:

  • ви отримаєте сповіщення в Резерв+;
  • після оновлення військово-облікового документа у розділі "Сервіси" відкрийте розширені дані з реєстру – там з’явиться нова дата дії відстрочки.

Після цього алгоритму продовження відстрочки відбулося автоматично. Але автопродовження відстрочки може не відбутись через неактуальні або неповні дані в державних реєстрах. Зокрема це:

  • ПІБ, дата народження або РНОКПП (податковий номер (ідентифікаційний код));
  • дані про інвалідність у реєстрах ПФУ (Пенсійного фонду) або ЄІССС (Єдиної інформаційної системи соціальної сфери);
  • інформація про догляд чи родинні зв’язки, яку система не може підтвердити;
  • окремі випадки самостійного виховання дитини, якщо потрібні дані відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану.

У такому разі потрібно звернутися до ЦНАП і подати документи для підтвердження підстави.

Якщо дані про інвалідність відсутні або неактуальні в реєстрах ПФУ або ЄІССС, відстрочка може не продовжитися автоматично. У такому разі варто:

  • перевірити актуальність даних;
  • звернутися до органу соціального захисту або Пенсійного фонду для оновлення інформації;
  • за потреби — подати документи через ЦНАП.

У Міноборони України нагадали, що відстрочка, встановлена рішенням суду, автоматично не продовжується. Щоб продовжити таку відстрочку, потрібно повторно звернутися до ЦНАП і подати документи за встановленим порядком.

Хто може оформити відстрочку онлайн у "Резерв+"

Зараз у Резерв+ доступні 11 типів відстрочок, які можна оформити онлайн – швидко і без зайвої бюрократії. Зробити це можуть:

  • Люди з інвалідністю.
  • Тимчасово непридатні до служби.
  • Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
  • Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
  • Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.
  • Ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи.
  • Жінки та чоловіки військових із дитиною.
  • Батьки трьох і більше дітей.
  • Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
  • Студенти, аспіранти.
  • Працівники вищої та професійної освіти.

Нагадаємо, 28 квітня Верховна Рада України підтримала ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про продовження дії воєнного стану. Його запровадять ще на 90 днів — із 4 травня 2026 року до 2 серпня 2026 року.

Крім того, народний депутат Роман Костенко заявив, що в Україні обговорюють можливі механізми впливу на громадян, які ухиляються від мобілізації, зокрема через потенційні обмеження доступу до окремих державних сервісів.