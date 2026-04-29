Відстрочки від мобілізації в "Резерв+": кому продовжать автоматично та хто має подати документи
В Міноборони України відповіли на найпоширеніші запитання. Насамперед, в яких випадках відстрочка продовжується сама, а коли потрібно подавати документи знову і що робити, якщо щось пішло не так.
Більшість отриманих відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично – без повторних заяв і звернень до ЦНАП. Актуальний статус відстрочки відображається у застосунку "Резерв+", повідомили в Міноборони.
Що означає "відстрочка до завершення мобілізації" в "Резерв+"
Це означає, що ваша відстрочка залишається актуальною до завершення поточного мобілізаційного періоду. Ця дата визначається указом Президента України.
Відстрочка продовжиться автоматично в кількох випадках. Якщо:
- підстави для неї досі актуальні;
- система може підтвердити підстави в державних реєстрах.
Наразі автоматично можуть продовжуватися відстрочки для таких категорій:
- Люди з інвалідністю.
- Тимчасово непридатні до служби.
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи.
- Жінки та чоловіки військових із дитиною.
- Батьки трьох і більше дітей.
- Студенти, аспіранти.
- Працівники вищої та профосвіти.
- Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану.
- Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.
- Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України.
- Військові, звільнені з полону.
- Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.
- Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї.
- Опікуни людини, яку визнано недієздатною.
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.
- Люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.
- Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
- Вчителі шкіл.
- Люди після однорічного контракту 18–25.
Автопродовження діє для відстрочок, оформлених як через "Резерв+", так і через ЦНАП.
Але є випадки, коли для продовження відстрочки потрібно подавати документи у ЦНАП повторно. Потрібно звернутись повторно, якщо:
- ваша відстрочка не належить до переліку з автопродовженням;
- підстави актуальні, але система не змогла підтвердити їх у реєстрах.
У цих випадках потрібно подати документи в ЦНАП для продовження відстрочки.
Дізнатися, чи продовжена відстрочка автоматично можна кількома способами. Якщо автопродовження відбулося:
- ви отримаєте сповіщення в Резерв+;
- після оновлення військово-облікового документа у розділі "Сервіси" відкрийте розширені дані з реєстру – там з’явиться нова дата дії відстрочки.
Після цього алгоритму продовження відстрочки відбулося автоматично. Але автопродовження відстрочки може не відбутись через неактуальні або неповні дані в державних реєстрах. Зокрема це:
- ПІБ, дата народження або РНОКПП (податковий номер (ідентифікаційний код));
- дані про інвалідність у реєстрах ПФУ (Пенсійного фонду) або ЄІССС (Єдиної інформаційної системи соціальної сфери);
- інформація про догляд чи родинні зв’язки, яку система не може підтвердити;
- окремі випадки самостійного виховання дитини, якщо потрібні дані відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану.
У такому разі потрібно звернутися до ЦНАП і подати документи для підтвердження підстави.
Якщо дані про інвалідність відсутні або неактуальні в реєстрах ПФУ або ЄІССС, відстрочка може не продовжитися автоматично. У такому разі варто:
- перевірити актуальність даних;
- звернутися до органу соціального захисту або Пенсійного фонду для оновлення інформації;
- за потреби — подати документи через ЦНАП.
У Міноборони України нагадали, що відстрочка, встановлена рішенням суду, автоматично не продовжується. Щоб продовжити таку відстрочку, потрібно повторно звернутися до ЦНАП і подати документи за встановленим порядком.
Хто може оформити відстрочку онлайн у "Резерв+"
Зараз у Резерв+ доступні 11 типів відстрочок, які можна оформити онлайн – швидко і без зайвої бюрократії. Зробити це можуть:
- Люди з інвалідністю.
- Тимчасово непридатні до служби.
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.
- Ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи.
- Жінки та чоловіки військових із дитиною.
- Батьки трьох і більше дітей.
- Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.
- Студенти, аспіранти.
- Працівники вищої та професійної освіти.
Нагадаємо, 28 квітня Верховна Рада України підтримала ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про продовження дії воєнного стану. Його запровадять ще на 90 днів — із 4 травня 2026 року до 2 серпня 2026 року.
Крім того, народний депутат Роман Костенко заявив, що в Україні обговорюють можливі механізми впливу на громадян, які ухиляються від мобілізації, зокрема через потенційні обмеження доступу до окремих державних сервісів.