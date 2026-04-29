Відстрочки від мобілізації в "Резерв+": кому продовжать автоматично та хто має подати документи

В Міноборони України відповіли на найпоширеніші запитання. Насамперед, в яких випадках відстрочка продовжується сама, а коли потрібно подавати документи знову і що робити, якщо щось пішло не так.

Більшість отриманих відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично – без повторних заяв і звернень до ЦНАП. Актуальний статус відстрочки відображається у застосунку "Резерв+", повідомили в Міноборони.

Що означає "відстрочка до завершення мобілізації" в "Резерв+"

Це означає, що ваша відстрочка залишається актуальною до завершення поточного мобілізаційного періоду. Ця дата визначається указом Президента України.

Відстрочка продовжиться автоматично в кількох випадках. Якщо:

підстави для неї досі актуальні;

система може підтвердити підстави в державних реєстрах.

Наразі автоматично можуть продовжуватися відстрочки для таких категорій:

Люди з інвалідністю.

Тимчасово непридатні до служби.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи.

Жінки та чоловіки військових із дитиною.

Батьки трьох і більше дітей.

Студенти, аспіранти.

Працівники вищої та профосвіти.

Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану.

Родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.

Люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Військові, звільнені з полону.

Батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності.

Ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сімʼї.

Опікуни людини, яку визнано недієздатною.

Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.

Люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.

Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Вчителі шкіл.

Люди після однорічного контракту 18–25.

Автопродовження діє для відстрочок, оформлених як через "Резерв+", так і через ЦНАП.

Але є випадки, коли для продовження відстрочки потрібно подавати документи у ЦНАП повторно. Потрібно звернутись повторно, якщо:

ваша відстрочка не належить до переліку з автопродовженням;

підстави актуальні, але система не змогла підтвердити їх у реєстрах.

У цих випадках потрібно подати документи в ЦНАП для продовження відстрочки.

Дізнатися, чи продовжена відстрочка автоматично можна кількома способами. Якщо автопродовження відбулося:

ви отримаєте сповіщення в Резерв+;

після оновлення військово-облікового документа у розділі "Сервіси" відкрийте розширені дані з реєстру – там з’явиться нова дата дії відстрочки.

Після цього алгоритму продовження відстрочки відбулося автоматично. Але автопродовження відстрочки може не відбутись через неактуальні або неповні дані в державних реєстрах. Зокрема це:

ПІБ, дата народження або РНОКПП (податковий номер (ідентифікаційний код));

дані про інвалідність у реєстрах ПФУ (Пенсійного фонду) або ЄІССС (Єдиної інформаційної системи соціальної сфери);

інформація про догляд чи родинні зв’язки, яку система не може підтвердити;

окремі випадки самостійного виховання дитини, якщо потрібні дані відсутні в Державному реєстрі актів цивільного стану.

У такому разі потрібно звернутися до ЦНАП і подати документи для підтвердження підстави.

Якщо дані про інвалідність відсутні або неактуальні в реєстрах ПФУ або ЄІССС, відстрочка може не продовжитися автоматично. У такому разі варто:

перевірити актуальність даних;

звернутися до органу соціального захисту або Пенсійного фонду для оновлення інформації;

за потреби — подати документи через ЦНАП.

У Міноборони України нагадали, що відстрочка, встановлена рішенням суду, автоматично не продовжується. Щоб продовжити таку відстрочку, потрібно повторно звернутися до ЦНАП і подати документи за встановленим порядком.

Хто може оформити відстрочку онлайн у "Резерв+"

Зараз у Резерв+ доступні 11 типів відстрочок, які можна оформити онлайн – швидко і без зайвої бюрократії. Зробити це можуть:

Люди з інвалідністю.

Тимчасово непридатні до служби.

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи.

Жінки та чоловіки військових із дитиною.

Батьки трьох і більше дітей.

Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Студенти, аспіранти.

Працівники вищої та професійної освіти.

Нагадаємо, 28 квітня Верховна Рада України підтримала ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про продовження дії воєнного стану. Його запровадять ще на 90 днів — із 4 травня 2026 року до 2 серпня 2026 року.

Крім того, народний депутат Роман Костенко заявив, що в Україні обговорюють можливі механізми впливу на громадян, які ухиляються від мобілізації, зокрема через потенційні обмеження доступу до окремих державних сервісів.