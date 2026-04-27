Обмеження прав і сервісів для "ухилянтів": в Раді прокоментували ймовірні зміни в мобілізації

Роман Костенко, народний депутат та секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, озвучив, як можна спонукати мобілізуватись тих, хто нині ухиляється від служби в армії.

У бесіді із журналісткою Оленою Трибушною Роман Костенко говорили про нові правила мобілізації та комплектування ЗСУ. Нині підготовка перейшла на етап узгодження позицій між Міноборони, Генштабом, Верховною Радою та Офісом президента. Позиція міністра оборони Михайла Федорова спрямована на зниження напруги у суспільстві, але виникають розбіжності з Генштабом ЗСУ в підходах до поповнення резервів.

Роман Костенко повідомив, чи можливо обмежити сервісі в "Дії" для тих, хто ухиляється від призову

Окрім структурних змін, йдуть чутки про масове скасування бронювання, впровадження термінів служби, грошові премії за підписання контрактів та радикальне підвищення виплат піхоті на передовій. Також виникло питання про те, як залучити ті два мільйони людей, які нині перебувають в розшуку ТЦК, до мобілізації.

В бесіді озвучили кількість у 1 600 000 людей - які "цілком можуть служити", що загалом більше, ніж ЗСУ зараз. Зараз шукають способи переконати цих людей, які "самоусунулись від захисту держави", мобілізуватись.

Мова зайшла про сервіси в "Дії", якими такі люди користуються і можливість обмежити користування.

"Але це все тільки на рівні розмов, коли до нас приходять, ми кажемо: "Ну, подавайте законопроєкт будемо розглядати". Можливо, щось таке ми побачимо, тому що ми ж розуміємо, якщо якісь зміни все буде робити уряд", - сказав Костенко.

Такі зміни потрібно подавати на рівні уряду, але вирішувати будуть у Верховній Раді.

"Якщо говорити про те, що треба якісь там обмежувати права або ще щось. то це вже питання до уряду, який має щось запропонувати, а Верховна Рада вже потім буде розглядати конкретику і буде дивитися, а чи потрібно це або не потрібно", - зазначив нардеп, підкресливши, що вони це розглядають і будуть далі розглядати, враховуючи інтереси держави і в першу чергу народу, а також, в останню чергу, "популярність тих людей, які це нам приносять".

Нагадаємо, Роман Костенко також повідомив, що у Раді обговорюють ініціативу щодо збільшення виплат для піхотинців, штурмових підрозділів та десантників.

Нагадаємо, що в рамках реформи мобілізації ТЦК хочуть перейменувати, а їхні функції розділити на призов та соціальні. Замість ТЦК в Україні може з'явитися "Офіс призову" або "Офіс комплектування".