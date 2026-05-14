Плати або служи в резерві: у Раді хочуть змінити критерії бронювання від мобілізації

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15237 "Про справедливе бронювання та участь у обороні", який пропонує змінити правила бронювання від мобілізації. Документ передбачає, що відстрочка від служби буде можлива лише за умови участі в обороні держави — через роботу на критичній інфраструктурі, службу в резерві або цільові внески на оборону.

Про це пише видання “Судово-юридична газета”.

Законопроєкт пропонує змінити чинну модель бронювання, яка зараз значною мірою регулюється постановами уряду. Автори ініціативи хочуть закріпити критерії бронювання безпосередньо в законі, щоб правила не можна було оперативно змінювати рішеннями Кабміну.

У документі також зазначено, що безстрокове бронювання буде заборонене. Статус заброньованих працівників планують регулярно переглядати на відповідність вимогам закону. Крім того, пропонується створити державний Реєстр заброньованих осіб.

Законопроєкт передбачає три форми участі заброньованих у забезпеченні оборони. Перша — робота на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема в енергетиці, транспорті чи оборонній промисловості. Друга — служба в резерві без повного відриву від роботи. Третя — цільові внески на потреби Сил оборони, що фактично легалізує модель «економічного бронювання».

Автори ініціативи вважають, що новий механізм може стати додатковим джерелом фінансування оборони та частково знизити суспільну напругу між військовими й тими, хто працює в тилу. Водночас у проєкті поки не визначено розмір внесків, порядок служби резервістів і механізми захисту даних Реєстру від кібератак.

Згідно з документом, після ухвалення закону Кабмін матиме три місяці на підготовку підзаконних актів для запуску нової системи бронювання.

Нагадаємо, що в Україні змінили правила онлайн-перебронювання військовозобов’язаних через сервіс "Дія". Для окремих категорій працівників строки оформлення скоротили з 72 до 24 годин після уточнення військово-облікових даних. Новий порядок стосується працівників держорганів, критично важливих підприємств та установ, а також підприємств оборонно-промислового комплексу.

Нещодавно в Україні побільшало вакансій для чоловіків із можливістю бронювання від мобілізації. Найбільший попит фіксують у сферах критичної інфраструктури, логістики, енергетики та оборонної промисловості.

Також раніше народний депутат Олександр Федієнко заявив про необхідність жорсткішого контролю за військовозобов’язаними, які виїжджають за кордон за системою бронювання. Він зазначив, що частина чоловіків не повертається до України у встановлені терміни.