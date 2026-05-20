От 6 месяцев до 3 лет: как Сырский хочет перезапустить контрактную армию

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новые контракты для армии — короткие сроки службы для бывших военных, отдельные условия для действующих бойцов и долгосрочные соглашения для новобранцев. Фокус выяснил, почему часть военнослужащих не хочет подписывать контракты и удастся ли избежать проблемы "бессрочной службы", на которую массово жалуются военные.

По его словам, один из вариантов предусматривает короткий контракт на 6–9 месяцев для военных, которые ранее уволились по состоянию здоровья, но хотят снова вернуться к службе.

Также Сырский отметил, что возможно появится и 10-месячный контракт для военнослужащих, которые служат в данное время.

А вот для добровольцев-новобранцев планируют ввести контракты сроком на два года и более.

"Это, скорее всего, окончательные сроки. Те, которые военные обсуждали, а мы учитывали разное видение, разные подходы. Многие хотят именно короткий контракт", — заявил главком.

Также он отметил, что остаётся много людей, которые вообще не хотят подписывать контракт, поэтому для них будет действовать правило мобилизации.

Новые сроки службы: кто выиграет от подписания контракта

По мнению военных, в Украине остаётся немало бойцов, которые ранее ушли в отставку, но всё ещё сохраняют боеспособность. Речь идёт о военных с некритическими проблемами со здоровьем — последствиями контузий, травмами спины и другими ранениями, после которых они прошли лечение и реабилитацию. Многие из них готовы снова вернуться в строй. Именно для таких военнослужащих стоит предусмотреть возможность коротких контрактов, ведь они уже имеют боевой опыт и остаются крайне востребованными для ВСУ.

"Я считаю, что это правильное решение. Вернуться в армию и продолжать службу они не могут, потому что они уже по документам комиссованы. Сделать для них спецусловия, дать им возможность быть полезными для Родины, если они себя не нашли на гражданке, — это правильное решение", — отметил в комментарии Фокусу командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский.

Сейчас в ВСУ половина людей служат по контракту, а половина, не подписывавшая контракт, продолжает служить по мобилизации, констатирует военный. Тем, кто вынужденно мобилизован, дают возможность заключить контракт.

"Самое главное в этих контрактах — учесть, что они не пролонгируются автоматически в период военного положения. Те, кто подписывал контракт на год и на два ещё в 2022–2023 годах, до сих пор служат, потому что они автоматически пролонгируются до особого распоряжения. Вот этот момент надо учесть, чтобы не было этого дурдома", — подчёркивает Ярославский.

Не всем военнослужащим выгодно подписывать контракт

В данное время заключать контракт с ВСУ не обязательно. Никто никого не заставляет, в том числе и мобилизованного. Хочешь — подпишешь, хочешь — нет.

"Просто когда ты подписываешь контракт, тебе дают определённые "плюшки". Например, если ты был полицейским до этого, и у тебя есть полицейское звание, например, капитан или майор, ты без разницы приходишь в армию солдатом, если у тебя не было военной кафедры. А контракт даёт возможность переаттестоваться — звание в звание. То есть дают некоторые привилегии для этого", — продолжает Ярославский.

Но есть и минусы. Например, если человек — частный предприниматель, попал в армию и продолжает вести деятельность. Семья живёт за счёт бизнеса. Если предприниматель подпишет контракт, то обязательно должен уйти со своего бизнеса. Потому что если он будет получать дополнительные деньги — зарплату ВСУ, на него уже будут распространяться законы о коррупции. Потому что контракт — значит, ты служишь в Министерстве обороны.

"А многие люди говорят: ну извините, но я всю жизнь развивал бизнес, а потом пришла война, и я пошёл служить. Чего я буду бизнес свой закрывать? Поэтому они не подпишут контракт, им это не выгодно, и идут по мобилизации. А значит, они параллельно могут управлять своими бизнесами и получать прибыль", — объясняет тонкости контракта военный.

Конечно, в идеале лучше всего привлекать по контракту иностранцев, которые идут воевать за деньги. "И наши мужчины останутся целы и невредимы", подчёркивает Ярославский.

Контракты ВСУ: нюансы

По словам военнослужащих, если главнокомандующий уже публично анонсировал новые контракты, значит механизм их внедрения, вероятно, давно подготовлен и просчитан. В таком случае на имплементацию может уйти не больше месяца. Тем более что технически запустить новую контрактную систему несложно.

Однако юристы предупреждают: проблема не в самом запуске контрактов, а в том, как они прописаны. Сегодня многие действующие соглашения фактически не работают так, как обещали людям при подписании.

"Даже в контрактах "18–24" наворотили столько юридических нюансов, что ребятам, которые выжили и вернулись с фронта, теперь приходится через суды добиваться обещанных выплат", — рассказывает Фокусу адвокат Олег Леонтьев.

По его словам, прежде чем вводить новые формы службы, власти должны пересмотреть старые контракты, многие из которых после начала полномасштабной войны фактически стали бессрочными.

"С начала вторжения так и не сделали систему, в которой военнослужащий чётко понимает, сколько именно он должен служить. Нормы выписаны криво, из-за чего люди вынуждены судиться за выплаты. Хорошо хоть у молодых ребят по контракту "18–24" есть возможность уйти после завершения срока службы", — отмечает Леонтьев.

