В ВСУ вырастут зарплаты: Сырский назвал минимальную сумму

В украинской армии планируют существенно увеличить размер заработной платы. Также военные Сил обороны будут получать доплаты. В частности, планируется установить минимальный уровень денежного обеспечения на уровне 30 тысяч гривен.

В то же время доплаты будут касаться военных, которые принимают активное участие в боевых действиях. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью "Милитарному".

По его словам, доплаты будут касаться тех должностей, которых не хватает на поле боя.

"В первую очередь для военнослужащих механизированных, мотопехотных, десантно-штурмовых бригад и морской пехоты", — пояснил он.

По его словам, увеличение выплат военнослужащим должно стимулировать больше людей присоединиться к армии.

Сырский также отметил, что эти изменения должны быть утверждены до конца мая.

Отдельно он заявил, что уровень зарплаты и доплаты военным будет определять Генштаб.

Відео дня

Напомним, что по словам нардепа от группы "За будущее" Сергея Рудыка, увеличение зарплаты для полицейских, которое было поддержано парламентом, означает, что деньги на повышение зарплаты военным также будут найдены.

В апреле премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине уже в этом году могут запустить контракты для Сил обороны, которые будут предусматривать дифференцированную заработную плату. Она будет зависеть от того, какие функции выполняют военнослужащие, а также какую должность занимают.

Напомним, что в государственном бюджете на 2026 год не предусмотрено повышение выплат военным. Тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль обещал, что правительство рассмотрит законопроект Министерства обороны о введении дополнительных изменений в контрактную форму службы, которые коснутся и действующих военнослужащих.

В конце 2025 года главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что уже в ближайшее время украинцам будут предлагать втрое большие выплаты в ВСУ. Новые контракты во многом числе будут доступны мобилизованным.