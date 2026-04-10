"Зарплата будет зависеть от должностей и функций": Свириденко анонсировала реформу контрактов ВСУ

В Украине уже в этом году могут запустить контракты для Сил обороны, которые будут предусматривать дифференцированную заработную плату. Она будет зависеть от того, какие функции выполняют военнослужащие, а также какую должность занимают.

В то же время сейчас продолжается аудит Министерства обороны по заработной плате военнослужащих. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время выступления в парламенте, передают "Новости. LIVE".

"Это наша обязанность искать источники и обеспечивать выполнение всех наших обязательств перед военнослужащими, на плечах которых сегодня держится наше государство. 2,8 триллиона — это расходы нашего государственного бюджета, самые большие расходы, и логично, что это военное направление. Министерство обороны проводит аудит по заработным платам и работает над тем, чтобы ввести уже в этом году контрактную форму", — заявила премьер.

По ее словам, она уже обсуждала этот вопрос с министром обороны Михаилом Федоровым. Через пару недель с наработками ознакомят депутатов Верховной Рады.

"Эти контракты дадут возможность иметь дифференцированную заработную плату в зависимости от должности и функций военнослужащего. Это очень важная реформа", — подчеркнула Свириденко.

Напомним, что в государственном бюджете на 2026 год не предусмотрено повышение выплат военным. Тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль обещал, что правительство рассмотрит законопроект Министерства обороны о введении дополнительных изменений в контрактную форму службы, которые коснутся и действующих военнослужащих.

В конце 2025 года главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что уже в ближайшее время украинцам будут предлагать втрое большие выплаты в ВСУ. Новые контракты во многом числе будут доступны мобилизованным.