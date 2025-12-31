Втрое большие выплаты военным: Сырский анонсировал новый контракт с ВСУ

Главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что уже в ближайшее время украинцам будут предлагать втрое большие выплаты в ВСУ. Новые контракты во многом числе будут доступны мобилизованным.

"Министерство обороны вместе с Генеральным штабом, вместе с другими заинтересованными структурами, правительством и под личным контролем президента разработали контрактную систему, согласно которой военнослужащий, который подпишет контракт с очень гибкими сроками, будет получать достойное денежное обеспечение", — заявил Сырский в интервью 24 Каналу.

Новые контракты ВСУ: какие будут выплаты военным

По словам главнокомандующего, выплаты военным по новому контракту будут втрое больше. В то же время дополнительные выплаты, премии и денежное обеспечение будут сохранены.

"Мы долго шли к этому контракту, и он уже где-то на выходе", — отметил он.

Новые контракты ВСУ: что известно

5 декабря в Минобороны информировали, что правительство одобрило разработанный министерством законопроект о новой системе контрактов "с повышенными мотивационными факторами".

Сообщалось, что они будут доступны:

военнообязанным, которые находятся в запасе;

военным, которые служат по призыву во время мобилизации.

Новые контракты будут иметь более гибкие сроки: первый будет заключаться на 1-5 лет, а последующие — на 1-10 лет, но не более предельного возраста пребывания на службе. За исключением однолетних контрактов после увольнения такие военные будут получать 12 месяцев отсрочки от призыва.

"Рассчитываем, что система новых контрактов заработает в первом квартале 2026 года", — заявил министр Денис Шмыгаль.

Напомним, в Минобороны заявили о старте тестирования новой услуги через приложение "Резерв+". Украинцы смогут становиться на воинский учет, избегая бюрократии.

Руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой заявил, что в Украине запускают новый проект — "Чекин мобилизованного". Это позволит отслеживать путь военнообязанного на каждом шагу.