Втричі більші виплати військовим: Сирський анонсував новий контракт із ЗСУ

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що вже найближчим часом українцям пропонуватимуть втричі більші виплати у ЗСУ. Нові контракти в чому числі будуть доступні мобілізованим.

"Міністерство оборони разом з Генеральним штабом, вкупі з іншими зацікавленими структурами, урядом і під особистим контролем президента розробили контрактну систему, відповідно до якої військовослужбовець, який підпише контракт з дуже гнучкими строками, отримуватиме гідне грошове забезпечення", — заявив Сирський в інтерв'ю 24 Каналу.

Нові контракти ЗСУ: які будуть виплати військовим

Зі слів головнокомандувача, виплати військовим за новим контрактом будуть утричі більшими. Водночас додаткові виплати, премії та грошове забезпечення будуть збережені.

"Ми довго йшли до цього контракту, і він вже десь на виході", — зауважив він.

Нові контракти ЗСУ: що відомо

5 грудня у Міноборони інформували, що уряд схвалив розробленим міністерством законопроєкт щодо нової системи контрактів "з підвищеними мотиваційними чинниками".

Повідомлялось, що вони будуть доступні:

військовозобов'язаним, які перебувають у запасі;

військовим, які служать за призовом під час мобілізації.

Нові контракти матимуть більш гнучкі строки: перший укладатиметься на 1-5 років, а наступні — на 1-10 років, але не більше граничного віку перебування на службі. За винятком однорічних контрактів після звільнення такі військові отримуватимуть 12 місяців відстрочки від призову.

"Розраховуємо, що система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року", — заявив міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у Міноборони заявили про старт тестування нової послуги через застосунок "Резерв+". Українці зможуть ставати на військовий облік, уникаючи бюрократії.

Керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий заявив, що в Україні запускають новий проєкт — "Чекін мобілізованого". Це дозволить відстежувати шлях військовозобов’язаного на кожному кроці.