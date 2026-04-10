"Зарплата залежатиме від посад та функцій": Свириденко анонсувала реформу контрактів ЗСУ

В Україні вже цьогоріч можуть запустити контракти для Сил оборони, які передбачатимуть диференційновану заробітну плату. Вона буде залежати від того, які функції виконують військовослужбовці, а також яку посаду обіймають.

Водночас наразі триває аудит Міністерства оборони щодо заробітної плати військовослужбовців. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час виступу у парламенті, передають "Новини. LIVE".

"Це наш обов'язок шукати джерела і забезпечувати виконання всіх наших зобов'язань перед військовослужбовцями, на плечах яких сьогодні тримається наша держава. 2,8 трильйони — це видатки нашого державного бюджету, найбільші видатки, і логічно, що це військовий напрямок. Міністерство оборони проводить аудит по заробітнім платам і працює над тим, щоб запровадити вже в цьому році контрактну форму", — заявила прем'єрка.

За її словами, вона вже обговорювала це питання з міністром оборони Михайлом Федоровим. За пару тижнів із напрацюваннями ознайомлять депутатів Верховної Ради.

"Ці контракти дадуть можливість мати диференційовану заробітну плату залежно від посади та функцій військовослужбовця. Це дуже важлива реформа", — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, що в державному бюджеті на 2026 рік не передбачено підвищення виплат військовим. Тодішній міністр оборони Денис Шмигаль обіцяв, що уряд розгляне законопроєкт Міністерства оборони щодо запровадження додаткових змін в контрактну форму служби, які торкнуться і чинних військовослужбовців.

Наприкінці 2025 року головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що вже найближчим часом українцям пропонуватимуть втричі більші виплати у ЗСУ. Нові контракти в чому числі будуть доступні мобілізованим.