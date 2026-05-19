У ЗСУ зростуть зарплати: Сирський назвав мінімальну суму

В українській армії планують суттєво збільшити розмір заробітної плати. Також військові Сил оборони отримуватимуть доплати. Зокрема, планується встановити мінімальний рівень грошового забезпечення на рівні 30 тисяч гривень.

Водночас доплати стосуватимуться військових, які беруть активну участь у бойових діях. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю "Мілітарному".

За його словами, доплати стосуватимуться тих посад, яких бракує на полі бою.

"У першу чергу для військовослужбовців механізованих, мотопіхотних, десантно-штурмових бригад і морської піхоти", — пояснив він.

За його словами, збільшення виплат військовослужбовцям має стимулювати більше людей долучитися до війська.

Сирський також наголосив, що ці зміни мають бути затверджені до кінця травня.

Окремо він заявив, що рівень зарплати та доплати військовим визначатиме Генштаб.

Відео дня

Нагадаємо, що за словами нардепа від групи "За майбутнє" Сергія Рудика, збільшення зарплати для поліцейських, яке було підтримано парламентом, означає, що гроші на підвищення зарплати військовим також будуть знайдені.

У квітні прем'єр-міністрка Юлія Свириденко заявила, що в Україні вже цьогоріч можуть запустити контракти для Сил оборони, які передбачатимуть диференційновану заробітну плату. Вона буде залежати від того, які функції виконують військовослужбовці, а також яку посаду обіймають.

Нагадаємо, що в державному бюджеті на 2026 рік не передбачено підвищення виплат військовим. Тодішній міністр оборони Денис Шмигаль обіцяв, що уряд розгляне законопроєкт Міністерства оборони щодо запровадження додаткових змін в контрактну форму служби, які торкнуться і чинних військовослужбовців.

Наприкінці 2025 року головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що вже найближчим часом українцям пропонуватимуть втричі більші виплати у ЗСУ. Нові контракти в чому числі будуть доступні мобілізованим.