Після рішення збільшити виплати поліції: нардеп пояснив, чи зросте зарплата військових

В Україні планують переглянути систему грошового забезпечення працівників Національної поліції, зокрема встановити мінімальний посадовий оклад на рівні щонайменше десяти прожиткових мінімумів, що означатиме збільшення зарплати до 33 280 грн.

Водночас, за словами нардепа від групи "За майбутнє" Сергія Рудика, це означає, що гроші на підвищення зарплати військовим також будуть знайдені. Про це нардеп сказав в етері "Радіо Свобода.

"Судячи з того, що на минулому тижні комітет з правової політики "у неймовірно авральному форматі" було скликано посеред тижня, і було проголосовано підвищення заробітних плат для поліцейських, я розумію, що для військових теж знайдуть", — зазначив нардеп.

Рудик нагадав, що мінімальна зарплата для поліцейських складає 25 тисяч, а для солдат Сил оборони — 20 тисяч.

"Я думаю, що треба бути повним дебілом, щоб дати в цій ситуації надбавку для поліцейських, і не дати її для військових", — сказав він.

Нардеп наголошує, що парламент точно підтримає підвищення зарплат для військовослужбовців.

Водночас він наголосив, що грошей в бюджеті наразі небагато.

Раніше парламентський комітет підтримав внесення змін до норм, які регулюють грошове забезпечення поліцейських і можуть закріпити новий підхід до формування їхніх зарплат.

У квітні прем'єр-міністрка Юлія Свириденко заявила, що в Україні вже цьогоріч можуть запустити контракти для Сил оборони, які передбачатимуть диференційновану заробітну плату. Вона буде залежати від того, які функції виконують військовослужбовці, а також яку посаду обіймають.

Нагадаємо, що в державному бюджеті на 2026 рік не передбачено підвищення виплат військовим. Тодішній міністр оборони Денис Шмигаль обіцяв, що уряд розгляне законопроєкт Міністерства оборони щодо запровадження додаткових змін в контрактну форму служби, які торкнуться і чинних військовослужбовців.

Наприкінці 2025 року головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що вже найближчим часом українцям пропонуватимуть втричі більші виплати у ЗСУ. Нові контракти в чому числі будуть доступні мобілізованим.