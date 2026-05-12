После решения увеличить выплаты полиции: нардеп объяснил, вырастет ли зарплата военных

В Украине планируют пересмотреть систему денежного обеспечения работников Национальной полиции, в частности установить минимальный должностной оклад на уровне не менее десяти прожиточных минимумов, что будет означать увеличение зарплаты до 33 280 грн.

В то же время, по словам нардепа от группы "За будущее" Сергея Рудыка, это означает, что деньги на повышение зарплаты военным также будут найдены. Об этом нардеп сказал в эфире "Радио Свобода.

"Судя по тому, что на прошлой неделе комитет по правовой политике "в невероятно авральном формате" был созван посреди недели, и было проголосовано повышение заработных плат для полицейских, я понимаю, что для военных тоже найдут", — отметил нардеп.

Рудик напомнил, что минимальная зарплата для полицейских составляет 25 тысяч, а для солдат Сил обороны — 20 тысяч.

"Я думаю, что надо быть полным дебилом, чтобы дать в этой ситуации надбавку для полицейских, и не дать ее для военных", — сказал он.

Нардеп отмечает, что парламент точно поддержит повышение зарплат для военнослужащих.

В то же время он отметил, что денег в бюджете пока немного.

Ранее парламентский комитет поддержал внесение изменений в нормы, которые регулируют денежное обеспечение полицейских и могут закрепить новый подход к формированию их зарплат.

В апреле премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине уже в этом году могут запустить контракты для Сил обороны, которые будут предусматривать дифференцированную заработную плату. Она будет зависеть от того, какие функции выполняют военнослужащие, а также какую должность занимают.

Напомним, что в государственном бюджете на 2026 год не предусмотрено повышение выплат военным. Тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль обещал, что правительство рассмотрит законопроект Министерства обороны о введении дополнительных изменений в контрактную форму службы, которые коснутся и действующих военнослужащих.

В конце 2025 года главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что уже в ближайшее время украинцам будут предлагать втрое большие выплаты в ВСУ. Новые контракты во многом числе будут доступны мобилизованным.