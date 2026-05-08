В Раде готовят новые зарплаты полиции: оклады могут вырасти до 33 280 грн

В Украине планируют пересмотреть систему денежного обеспечения работников Национальной полиции, в частности установить минимальный должностной оклад на уровне не менее десяти прожиточных минимумов. Кроме базового оклада, правоохранителям могут предусмотреть доплаты за специальное звание, выслугу лет и премии.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал необходимость изменений в статью 94 закона №580-VIII О Национальной полиции. Речь идет о нормах, которые регулируют денежное обеспечение полицейских и могут закрепить новый подход к формированию их зарплат, сообщили "Новости.LIVE".

Парламенту рекомендовали принять во втором чтении и в целом законопроект №6506-1. В первом чтении эту инициативу поддержали 12 марта 2025 года, однако с условием дальнейшей доработки. В документе отмечается, что денежное обеспечение полицейских должно создавать надлежащие материальные условия с учетом характера службы, ее интенсивности и уровня опасности. Также оно должно помогать привлекать к работе квалифицированных специалистов, мотивировать правоохранителей к высоким результатам и компенсировать физические и интеллектуальные нагрузки, связанные со службой.

Размер выплат для полицейских предлагают определять в зависимости от нескольких факторов. Во внимание будут принимать должность, специальное звание, продолжительность службы, интенсивность и условия работы, квалификацию, а также наличие ученой степени или ученого звания.

По предложениям, должностной оклад полицейского должен составлять не менее десяти размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на начало соответствующего года. Исключение предусмотрено для курсантов и слушателей высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, которые готовят полицейских.

В 2026 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 328 грн. Соответственно, минимальный должностной оклад правоохранителей по такой модели будет стартовать с 33 280 грн.

В денежное обеспечение полицейских должны входить несколько видов выплат. Среди них — должностной оклад, доплаты за специальное звание, надбавки за выслугу лет, выплаты за работу с доступом к государственной тайне, доплаты за научную степень или ученое звание, а также премии. При этом размер премии не должен превышать 30% должностного оклада.

Отдельно законопроект предусматривает ежемесячные надбавки за выслугу лет. Их размер будет зависеть от стажа службы в полиции и будет определяться в процентах от должностного оклада.

Для полицейских со стажем от одного до двух лет надбавка составит 5%. За выслугу от двух до четырех лет предусмотрено 10%, от четырех до семи лет — 15%, от семи до десяти лет — 20%. Если правоохранитель служит от 10 до 13 лет, надбавка может составлять 25% должностного оклада. За стаж от 13 до 16 лет предусмотрено 30%, от 16 до 19 лет — 35%, от 19 до 22 лет — 40%. Для полицейских с выслугой от 22 до 25 лет надбавка должна составлять 45%. Если стаж службы превышает 25 лет, размер ежемесячной надбавки может достигать 50% должностного оклада.

В документе также прописаны гарантии для полицейских, которые временно будут проходить службу за пределами Украины. За ними сохранят выплату денежного обеспечения в национальной валюте, а также предусмотрят вознаграждение в иностранной валюте.

Правоохранители, командированные в другие органы государственной власти, учреждений или организаций, также будут иметь гарантии по выплатам. Им должны начислять денежное обеспечение с учетом оклада по должности, которую они будут занимать в том органе, учреждении или организации, куда их направили, а также других предусмотренных выплат.

Сейчас во время военного положения для всех полицейских законодательством предусмотрена фиксированная доплата в размере 10 000 грн. Для тех, кто несет службу в зоне боевых действий, дополнительно предусмотрено еще 30 000 грн. Фактические зарплаты правоохранителей зависят от опыта, должности и региона службы. В среднем патрульный получает от 18 000 до 26 000 грн, а вместе с доплатами его месячный доход составляет примерно от 24 000 до 28 000 грн.

Участковый офицер в среднем имеет оклад от 25 000 до 28 000 грн. С доплатами его месячный доход может составлять от 28 000 до 35 000 грн. Следователи и детективы получают примерно от 30 000 до 45 000 грн. С учетом доплат их доход может достигать от 35 000 до 50 000 грн в месяц. Руководители подразделений имеют оклады от 40 000 грн. Вместе с доплатами их месячный доход в среднем составляет от 45 000 до 60 000 грн.

