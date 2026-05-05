Экс-прокурор, который уехал в Швецию, хотел взыскать почти 5 млн грн зарплаты: что решил суд

Харьковский окружной админсуд вернул иск бывшего прокурора Дмитрия Казака, который требовал от Харьковской и Запорожской областных прокуратур почти 4,8 млн грн недополученной зарплаты.

Об этом говорится в постановлении суда от 27 апреля 2026 года по делу №520/8745/26.

Суд отказал Казаку в восстановлении срока обращения и вернул иск без рассмотрения.

Казак просил взыскать более 3,7 млн грн через Харьковскую областную прокуратуру и еще более 1,1 млн грн через Запорожскую. Отдельно он требовал средний заработок за время задержки расчета после увольнения.

В заявлении экс-прокурор объяснял, что подал иск поздно, потому что только в марте 2026 года получил официальные ответы от прокуратур и смог посчитать сумму ущерба. Суд с этим не согласился и отметил, что он мог обратиться за этими данными раньше.

Суд также указал, что для таких споров действует месячный срок обращения. Его должны были считать от публикации решения Конституционного Суда, на которое ссылался Казак. Это решение опубликовали еще 17 июня 2020 года, а иск подали 13 апреля 2026-го.

36-летний экс-прокурор Дмитрий Казак несколько лет живет в шведском Линчепинге и ищет там работу. В то же время он получает из Украины пенсию 156,7 тыс. грн в месяц, которую оформил после установления инвалидности и выхода на прокурорскую пенсию со стажем в 10 лет.

Ранее бывший прокурор Николаевской области Дмитрий Казак через суд добился пенсии в 156,7 тыс. грн в месяц. Суд оставил это решение в силе после того, как Пенсионный фонд подал апелляцию с опозданием более чем на год.

В деле суд учел справки о его заработке и применил старую норму — 80% от месячного дохода. Из-за этого размер выплат превысил как его фактическую зарплату, так и средние пенсии в Украине.

По данным "Экономической правды", в Украине судьи, прокуроры и силовики могут выходить на пенсию раньше и получать значительно большие выплаты, чем обычные граждане. В некоторых случаях суммы достигают сотен тысяч гривен в месяц.