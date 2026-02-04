Прокурору платят более 150 тысяч грн пенсии в 36 лет: кому и как начисляют спецвыплаты, — ЭП

Судьи, прокуроры и правоохранители имеют право выходить на пенсию до 45-летнего возраста и получать пожизненное содержание, которое может достигать нескольких сотен тысяч гривен. В декабре 2025 года прокурор Дмитрий Казак, который получит 156 тыс. грн пенсии в месяц в 36 лет, выиграл суд против Пенсионного фонда.

О специальных пенсиях в Украине, которые могут достигать более 300 тысяч грн в месяц, пишет 4 февраля "Экономическая правда". Автор статьи отметил, что большинству украинцев для выхода на пенсию по возрасту нужно достичь 60 лет и иметь не менее 35 лет трудового стажа, и при этом размер выплаты составит не более 30-40% от средней зарплаты. Однако для граждан, получающих пенсию по специальному законодательству, размер выплат может в десятки раз превышать средние по Украине.

В частности, в начале 2026 года СМИ писали о бывшем главе Николаевской областной прокуратуры Дмитрии Казаке, который в 36 лет получает 156 тысяч грн пенсии в месяц. После того, как Кабинет министров Украины ввел ограничительные коэффициенты для сверхбольших пенсий, в декабре 2025 года Казак выиграл суд против ПФУ и добился, чтобы они не применялись к нему.

По данным суда, Дмитрий Казак имеет вторую группу инвалидности и начал получать пенсию в сентябре 2022 года, когда ему было 33. Однако несмотря на инвалидность, по информации в решении суда он получает пенсию за выслугу лет, что является аналогом пенсии по возрасту.

ЭП объясняет, что прокурорам для выхода на пенсию достаточно 20 лет трудового стажа, из которых 10 — в прокуратуре, хотя законодательство требует 25 лет стажа и 15 лет в прокуратуре соответственно. По словам автора материала, юридически подкованные прокуроры подают в суд на ПФУ с требованием, чтобы им начисляли выплаты не по действующему закону "О прокуратуре" от 2014 года, а по закону от 1991 года с более лояльными критериями. Также старый закон гарантировал пенсионные выплаты в размере 80-90% от зарплаты против 60% в действующем. Автор статьи объяснил, что Казак воспользовался этой лазейкой.

Специальные пенсии в Украине

По данным ЭП, в 2025 году прокуроры выходили на пенсию за выслугу лет в среднем в 47-летнем возрасте, и при этом в Украине было 6 прокуроров на пенсии, которым было меньше 40 — когда размеры выплат меняются, они каждый раз обращаются в суд с требованием перерасчета, чтобы получать 80-90% от зарплаты. На прошлый год из 5 739 прокуроров с пенсией за выслугу лет работали 2 262 человека, а 1 150-м из них не исполнилось 50 лет.

Также льготный пенсионный возраст предусмотрен для бывших кадровых военных и работников правоохранительных органов (45 лет), "чернобыльцев" (50-55 лет), судей (минимальный возраст, в котором судья может получать пожизненное денежное содержание, законом не ограничен) и граждан, работавших на опасных производствах (45-55 лет). Льготы по разным законам некоторые граждане могут совмещать.

Минимальный размер пенсии в Украине по законодательству в 2026 году составляет 2 595 грн, максимальный — 25,95 тысяч грн. Эти ограничения касаются всех пенсий, однако выплаты прокуроров, бывших правоохранителей и кадровых военных ограничивались постепенно, а несогласные оспаривали их в Конституционном Суде.

По словам автора статьи, средний размер пожизненного содержания судей в Украине (аналог пенсии) по состоянию на январь 2026 года составлял 112,39 тыс. грн, а наибольшая выплата в прошлом году достигала 390 тыс. грн.

На 1 января 2026 года в Украине было 35,2 тыс. пенсионеров с выплатами сверх максимально допустимых десяти прожиточных минимумов. Из них 23,9 тыс. — бывшие правоохранители и кадровые военные, 10,1 тыс. — "чернобыльцы" и 1,1 тыс. — прокуроры.

По данным Пенсионного фонда, в январе-сентябре 2025 года на выплату спецпенсий 1,3 млн украинцев (в основном бывшим кадровым военным, правоохранителям и "чернобыльцам") было направлено 127,07 млрд грн.

Реформа пенсий в Украине

В ЭП напомнили, что в конце 2024 года в Министерстве социальной политики создали проект пенсионной реформы, которая могла бы сделать пенсионную систему более справедливой и ввести обязательные накопительные пенсии. Этим проектом предлагалось ввести одинаковую для всех базовую выплату и упростить расчет страховой части в зависимости от трудового стажа. Все специальные пенсии в Украине при этом должны были объединить в один закон, а источником выплат стали бы дополнительные взносы работодателей в профессиональные накопительные пенсионные фонды.

Однако со сменой правительства в 2025 году наработки предыдущей команды были отозваны, а новый министр социальной политики Денис Улютин отказался от введения обязательной накопительной пенсии и профессиональных пенсионных фондов, отметил автор статьи. Чиновник предлагает оставить спецпенсии на солидарном уровне, который финансируется налогоплательщиками.

"Это может быть повышенный ЕСВ для той профессии, которая будет иметь такую (специальную — ЭП) пенсию. Это могут быть любые другие элементы поощрения, но из солидарной системы мы платим столько, сколько ты внес в нее. Поскольку те, кто получают специальную пенсию, делали отчисления в солидарную систему, то это будет для них дополнительное накопление. То есть ты можешь выйти на пенсию раньше, если у тебя льготный стаж, но до общего пенсионного возраста из солидарной системы ты ничего не получишь. Выплаты будут только из профессиональной части", — объяснял Улютин.

