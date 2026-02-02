Зарплата 15 тысяч и стаж 30 лет: какой будет пенсия в Украине

Согласно украинскому законодательству, теперь для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет трудового стажа. При этом, если человек получал зарплату в 15 тысяч гривен, его пенсия при выходе на заслуженный отдых в 63 и 65 лет будет отличаться.

На пенсию в Украине влияют такие факторы как трудовой стаж, доход и возраст. Согласно законодательства, возраст выхода на пенсию определяет приобретенный человеком страховой стаж. Это может быть 60, 63 или 65 лет, говорится на сайте Пенсионного фонда.

Статья 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает следующую продолжительность страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту в 2026 году:

после достижения возраста 60 лет – не менее 33 лет;

по достижении возраста 63 года – не менее 23 лет;

после достижения возраста 65 лет – не менее 15 лет.

Если возраста 60,63 или 65 лет человек достиг в 2025 году, а обращается за назначением пенсии в 2026 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет 32/22/15 лет. соответственно.

Какой будет пенсия при зарплате 15 тысяч гривен

Если человек выходит на пенсию на общих условиях в 63 года, то его пенсия при условии, что он получал зарплату 15 тысяч гривен, а его стаж – 30 лет, составит 5817 грн.

В случае выхода на пенсию в 65 лет размер пенсии при аналогичных составляющих будет 6409 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине минимальная пенсия может вырасти до 6000 грн, а также, что некоторые категории могут не получить в феврале пенсию, если не будут соблюдены условия Пенсионного фонда.

Кроме того, при выходе на пенсию человеку могут не учесть определенные периоды его трудового стажа.