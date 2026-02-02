Зарплата 15 тисяч і стаж 30 років: якою буде пенсія в Україні

Згідно з українським законодавством, тепер для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати не менше 33 років трудового стажу. Водночас, якщо людина отримувала зарплату в 15 тисяч гривень, її пенсія під час виходу на заслужений відпочинок у 63 і 65 років відрізнятиметься.

На пенсію в Україні впливають такі чинники як трудовий стаж, дохід і вік. Згідно із законодавством, вік виходу на пенсію визначає набутий людиною страховий стаж. Це може бути 60, 63 або 65 років, йдеться на сайті Пенсійного фонду.

Стаття 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачає таку тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком у 2026 році:

після досягнення віку 60 років — не менше 33 років;

після досягнення віку 63 роки — не менше 23 років;

після досягнення віку 65 років — не менше 15 років.

Якщо віку 60,63 або 65 років людина досягла у 2025 році, а звертається за призначенням пенсії у 2026 році, то необхідний для призначення пенсії страховий стаж становить 32/22/15 років. відповідно.

Якою буде пенсія за зарплати 15 тисяч гривень

Якщо людина виходить на пенсію на загальних умовах у 63 роки, то її пенсія за умови, що вона отримувала зарплату 15 тисяч гривень, а її стаж — 30 років, становитиме 5817 грн.

У разі виходу на пенсію в 65 років розмір пенсії за аналогічних складових буде 6409 грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні мінімальна пенсія може зрости до 6000 грн, а також, що деякі категорії можуть не отримати в лютому пенсію, якщо не будуть дотримані умови Пенсійного фонду.

Крім того, при виході на пенсію людині можуть не врахувати певні періоди її трудового стажу.