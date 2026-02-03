Пенсионеры в Украине могут получить более 2500 грн: кто имеет право на доплату

Украинские пенсионеры, проживающие в зоне радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС, имеют право на доплату в размере 2 595 грн в месяц. Однако для ее получения законом определено несколько условий.

О доплатах к пенсии 2026 года для граждан, не работающих и постоянно проживающих в зоне радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, говорится в статье 29 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Это касается пенсионеров, которым предоставлен статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Указанные категории граждан, проживавших в зоне загрязнения радиацией по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года, могут получать доплату к пенсии в размере 2 595 гривен.

Согласно статье 45 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", в прошлом году пенсионеры с таким статусом получали 2 361 гривну доплаты — то есть она выросла на 234 гривны.

Пенсия 2026: кто не получит доплату

Согласно закону о госбюджете, доплат будут лишены пенсионеры, которые после аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года переехали из зоны обязательного отселения или гарантированного добровольного отселения, а впоследствии вернулись на это место на постоянное проживание.

Также не получат доплату граждане, которые зарегистрировали свое место жительства или переехали на постоянное место жительства в указанные зоны уже после аварии на Чернобыльской АЭС.

После оставления пенсионером места постоянного проживания на указанной территории выплата также прекращается. Кроме того, доплату прекращают, если пенсионер трудоустроится за пределами зонами радиоактивного загрязнения.

Для установления доплаты за проживание в зоне радиоактивного загрязнения Пенсионный фонд Украины должен обеспечить сверку сведений о постоянном месте жительства пенсионера со сведениями государственных реестров.

Части граждан Украины прекратили выплаты пенсий в 2026 году, поскольку они до 31 декабря 2025 года не прошли физическую идентификацию. Для возобновления выплат необходимо пройти процедуру, обратившись в ПФУ.