Части украинцев прекратили выплаты пенсий в 2026 году: в ПФУ объяснили, как их возобновить

Пенсионный фонд Украины в январе прекращает выплаты пенсий гражданам, которые до 31 декабря 2025 года не прошли физическую идентификацию. Для возобновления выплат необходимо пройти процедуру.

О причине прекращения выплаты пенсии в Украине и способах ее восстановления рассказал пресс-центр ПФУ. В соответствии с пунктом 41 статьи 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" деньги в 2026 году не придут пенсионерам, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях и до конца прошлого года не прошли идентификацию.

Дату последнего прохождения физической идентификации можно узнать на веб-портале электронных услуг или в мобильном приложении "Пенсионный фонд Украины" (сервис "Моя идентификация").

Как восстановить пенсию в Украине

Если пенсионер не прошел физическую идентификацию и выплаты приостановились, для обновления необходимо все же пройти процедуру. После успешного прохождения идентификации выплаты будут возобновлены с даты приостановки.

После прохождения физической идентификации выплата пенсии будет возобновлена с даты прекращения ее выплаты.

Способы прохождения физической идентификации:

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины (неважно, где зарегистрирован пенсионер) или в учреждении банка;

онлайн с помощью видеоконференцсвязи: зарегистрироваться на процедуру можно через открытый сервис веб-портала электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи" или через контакт-центр, во время звонка нужно будет предъявить документы, удостоверяющие личность;

через "Дія.Підпис" ("Дія ID"): для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ, применив квалифицированную электронную подпись;

в зарубежных дипломатических учреждениях (посольствах или консульствах), которые могут выдать документ о подтверждении пребывания лица в живых — его необходимо будет отправить ПФУ почтовым отправлением с заявлением о продлении выплат в произвольной форме или подать сканкопии в электронном виде с квалифицированной электронной подписью через веб-портал Пенсионного фонда.

Напомним, в Пенсионном фонде пересчитали размер пенсий в Украине с 1 января, поскольку государственный бюджет на 2026 год предусматривает увеличение размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в интервью 6 января заявил, что пенсии в оккупации финансируют ракеты РФ.